Energizer Power Max P18K Pop - un nuovo record per la batteria più performante

Scheda tecnica Energizer Power Max P18K Pop

: 6.2 pollici - 1080 x 2160 punti FHD+ 18:9 IPS Fotocamera principale tripla : 120+5+2 MP

: 16+2 MP Processore : MediaTek Helio P70 Octa 2 GHz

: Mali G72 MP3 Memoria : 6GB RAM / 128GB + microSD

: Android 9 Batteria : 18000 mAh non rimovibile

: SI (laterale) Face Unlock : NO

Scheda tecnica Energizer Ultimate U62S Pop

: 6.2 pollici - 1080 x 2160 punti FHD+ 18:9 IPS Fotocamera principale tripla : 120+5+2 MP

: 16+2 MP Processore : MediaTek Helio P70 Octa 2 GHz

: Mali G72 MP3 Memoria : 6GB RAM / 128GB + microSD

: Android 9 Batteria : 3500 mAh non rimovibile

: SI (laterale) Face Unlock : NO

Energizer Power Max P18K Pop è uno degli smartphone più insoliti annunciati questa settimana al Mobile World Congress di Barcellona, non soltanto per la doppia fotocamera per selfie di tipo pop-up. Allo stato attuale Power Max P18K Pop è infatti lo smartphone con la batteria più potente al mondo, con una capacità di 18.000mAh.Energizer nello sviluppare il Power Max P18K Pop ha compiuto una scelta coraggiosa, per ottenere un'autonomia da Guinness non sono state adottate tecnologie innovative, ma semplicemente una batteria enorme che rende la scocca molto spessa, circa 3 volte di più rispetto a un normale smartphone.Nonostante punti tutto sulla batteria, il design del Power Max P18K Pop è curato e la dotazione di assoluto rilievo. Lo schermo FHD+ da 6.2 pollici occupa l'intero pannello frontale, grazie modulo ad espulsione automatica per la fotocamera anteriore, oltretutto con doppio sensore. Sul retro è presente una tripla fotocamera, mentre il lettore di impronte è montato di lato.Energizer Power Max P18K Pop vanta un'autonomia 4-5 volte superiore rispetto ad uno smartphone medio, a farne le spese sono peso e portabilità. Si tratta comunque della soluzione ideale per chi prevede di restare giorni lontano da una presa di corrente e non vuole ricorrere ad un power bank.Chi apprezza il design e la dotazione del Power Max P18K Pop, ma preferisce un formato più compatto potrà invece prendere in considerazione l' Energizer Ultimate U62S Pop . La scheda tecnica è la stessa, ma la batteria da soli 3.500mAh assicura uno spessore nella norma.