Corning sta preparando un nuovo Gorilla Glass per smartphone pieghevoli

I nuovi Samsung Galaxy Fold e Huawei Mate X sono i precursori di una inedita categoria di smartphone, dotati di schermo pieghevole e design innovativi. Per Corning, azienda nota per i Gorilla Glass da tempo utilizzati dalle migliori marche per garantire la durata degli schermi degli smartphone, i nuovi dispositivi pieghevoli rappresentano la prossima sfida.Galaxy Fold e Mate X, benchè seguano un approccio del tutto differente per quando riguarda lo schermo pieghevole, sono accomunati dall'utilizzo di un polimero in materiale plastico per il display, con tutti gli inconvenienti del caso che derivano dalla facilità con cui è possibile danneggiare la superficie.Sullo smartphone Samsung lo schermo si piega all'interno in modo da risultare più protetto quando non viene utilizzato, al prezzo tuttavia di una scocca più ingombrante (dovuta alla presenza di un display esterno). Huawei ha preferito far piegare lo schermo verso l'esterno, con un design più accattivante ma con un maggiore vulnerabilità.La soluzione potrebbe arrivare nei prossimi mesi da Corning, con un nuovo vetro spesso soltanto un decimo di millimetro che può essere piegato con un raggio di 5 millimetri. Le intenzioni della società sono di raggiungere un raggio di soli 3 millimetri, nello stesso tempo migliorando ulteriormente la resistenza del vetro.I nuovi vetri Corning per smartphone pieghevoli uniranno la resistenza del Gorilla Glass alla flessibilità del Willow Glass, che la società già realizza ma allo stato attuale non è adatto ad essere impiegato sugli smartphone.