Apple Arcade, il primo servizio di gaming in abbonamento per tutti i dispositivi

Presentato oggi, un servizio di gaming su abbonamento che offrirà oltre 100 nuovi giochi, fra cui creazioni originali di Hironobu Sakaguchi, Ken Wong, Will Wright e decine di altri celebri autori. Apple Arcade arriverà questo autunno in oltre 150 paesi e sarà disponibile in una nuova sezione dell'App Store su iOS, macOS e tvOS.Apple Arcade cambierà le regole del gioco con titoli adatti a tutte le età e scelti per la qualità, l'originalità e la creatività dei contenuti. Sarà un servizio all-you-can-play: si potranno provare tutti i titoli della collezione e giocare senza limiti, senza pubblicità nè tracking dell'utente, senza acquisti in-app, e nel rispetto della privacy dei giocatori.Con quasi 300.000 giochi gratuiti e a pagamento, l'App Store è la piattaforma di gaming più attiva e amata al mondo. I giochi gratuiti, finanziati da pubblicità o acquisti in-app, sono apprezzati da centinaia di milioni di utenti in tutto il mondo. Quelli a pagamento sono spesso accolti con entusiasmo dalla critica e dai gamer che li hanno provati, ma faticano a competere con i giochi gratuiti; per questo anche i titoli migliori raggiungono solo un pubblico più ristretto. Grazie alla semplicità di un unico abbonamento, Apple Arcade permetterà anche a questo tipo di giochi di arrivare a più di un miliardo di gamer sull'App Store. Apple Arcade è il naturale completamento dell'apprezzatissimo catalogo di giochi gratuiti dell'App Store, e farà di iOS la piattaforma ideale per gamer di ogni età.Apple non si limita a selezionare attentamente i titoli di Apple Arcade, ma contribuisce ai costi di sviluppo e lavora a stretto contatto con gli autori per fare in modo che li realizzino. I giochi di Apple Arcade, creati da alcuni degli sviluppatori più apprezzati al mondo, propongono storie coinvolgenti e gameplay incredibilmente divertenti, con grafiche e musiche originali che catturano la fantasia. Il servizio offrirà giochi di Annapurna Interactive, Bossa Studios, Cartoon Network, Finji, Giant Squid, Klei Entertainment, Konami, LEGO, Mistwalker Corporation, SEGA, Snowman, ustwo e decine di altri sviluppatori.Apple Arcade introdurrà una modalità di accesso innovativa ad una selezione di nuovi giochi che non saranno disponibili su altre piattaforme mobili o altri servizi a pagamento: anzichè pagare i singoli titoli, un unico abbonamento darà ai giocatori la possibilità di provare qualsiasi gioco nel servizio senza rischi. Dal momento che ogni gioco include l'accesso all'esperienza completa, incluse tutte le feature, i contenuti e futuri aggiornamenti del gioco, non saranno necessari ulteriori acquisti.Ogni gioco sarà fruibile anche offline e molti giochi offriranno il supporto per controller di gioco. Dal momento che gli abbonati potranno giocare i giochi di Apple Arcade su iPhone, iPad, Mac e Apple TV, se cambiano dispositivo potranno riprendere la partita dal punto esatto in cui era stata interrotta. E il catalogo dei giochi verrà aggiornato periodicamente con nuovi titoli.