Apple TV+, la nuova piattaforma con contenuti originali di qualità

I prezzi e la disponibilità del servizio in abbonamento Apple TV+ saranno annunciati in autunno

La nuova app Apple TV sarà disponibile da maggio su iPhone, iPad e Apple TV come aggiornamento gratuito per i clienti di oltre 100 Paesi, mentre l'arrivo su Mac è previsto per l'autunno

Con l'opzione 'In famiglia', gli utenti potranno condividere gli abbonamenti a Apple TV+ e ai canali Apple TV Channels

L'app Apple TV sarà disponibile sulle smart TV Samsung già da questa primavera e a seguire sulle piattaforme AmazonFire TV, LG, Roku, Sony e VIZIO

Entro la fine dell'anno, gli utenti delle smart TV VIZIO, Samsung, LG e Sony compatibili con AirPlay 2 potranno riprodurre video e altri contenuti dal proprio iPhone o iPad direttamente sul televisore.

Apple ha presentato oggi, la nuova piattaforma che da quest'autunno permetterà di accedere a film, documentari, serie e programmi creati dai migliori talenti del cinema e della TV. Il servizio di video in abbonamento di Apple avrà una programmazione inedita, realizzata in collaborazione con star internazionali.Gli abbonati scopriranno contenuti originali e appassionanti, con storie avvincenti e personaggi indimenticabili. On demand, senza pubblicità e direttamente dall'applicazione Apple TV.Apple ha presentato anche la nuova applicazione Apple TV e gli Apple TV Channels, in arrivo a maggio di quest'anno. Tutti i modi per guardare film, serie, sport, notizie e altro ancora sono ora riuniti in un'unica app per iPhone, iPad, Apple TV, Mac, smart TV e dispositivi per lo streaming. Abbonandosi ai nuovi Apple TV Channels, tra cui HBO, SHOWTIME e Starz, gli utenti pagheranno solo i servizi che desiderano e potranno guardare tutto on demand, anche offline, con una qualità video e audio incredibile. Sarà possibile inoltre vedere sport, news e canali satellitari, e persino acquistare o noleggiare film e programmi da iTunes: tutto direttamente dall'app Apple TV, nuova e personalizzata.A partire da maggio, sarà possibile abbonarsi ai propri canali preferiti, scegliendoli tra gli Apple TV Channels, e guardarli nell'app Apple TV, senza bisogno di app, password e account aggiuntivi. Oltre a celebri canali come HBO, Starz, SHOWTIME, CBS All Access, Smithsonian Channel, EPIX, Tastemade e Noggin, gli Apple TV Channels includeranno nuovi servizi come MTV Hits, e se ne aggiungeranno altri da tutto il mondo.La nuova app Apple TV impara a conoscere gli interessi degli utenti per offrire un'esperienza personalizzata e sicura. L'app consiglierà film e programmi da oltre 150 app di streaming, fra cui Amazon Prime e Hulu, e servizi di pay tv come Canal+, Charter Spectrum, DIRECT NOW e PlayStation Vue. Optimum e Suddenlink di Altice saranno disponibili entro la fine dell'anno. Tramite l'applicazione Apple TV sarà possibile acquistare o noleggiare film e programmi, scegliendo fra centinaia di migliaia di titoli disponibili sull'iTunes Store.¹ Rete e disponibilità di app streaming variano a seconda delle nazioni.