Un Mi Store Xiaomi presto in Sicilia, nel centro commerciale Etnapolis

L'elenco dei Mi Store Xiaomi in Italia:

Lombardia

Arese (Il Centro)

Novate Milanese (Metropoli)

Bergamo (Orio Center)

Venezia (Nave de Vero)

Valmontone (Valmontone Outlet) dal 13 aprile

Marcianise (Centro Commerciale Campania) da maggio

Belpasso (Etnapolis) data da definire

Il centro commerciale Etnapolis di Belpasso, in provincia di Catania, Ŕ la location scelta da Xiaomi per l'apertura del suo primo negozio in Sicilia, il pi¨ a Sud di quelli finora inaugurati dalla casa cinese in Italia.Le indiscrezioni recenti in merito ad un nuovo Mi Store in Sicilia hanno trovato conferma nei pannelli che coprono l'ingresso del futuro negozio in questa fase di allestimento, che tradiscono l'identitÓ del committente dei lavori.Nelle prossime settimane saremo in grado di confermare la data esatta dell'apertura del negozio, Xiaomi in questi giorni Ŕ concentrata sull'imminente lancio del Mi Store al Valmontone Outlet, il 13 aprile.