ZTE Axon 10 Pro 5G - disponibile in Cina a partire dal 6 maggio

Scheda tecnica ZTE Axon 10 Pro 5G

Display : 6.47 pollici - 1080 x 2340 punti FHD+ 19.5:9 AMOLED

: 6.47 pollici - 1080 x 2340 punti FHD+ 19.5:9 AMOLED Fotocamera principale tripla : 48+20+8 MP

: 48+20+8 MP Fotocamera secondaria : 20 MP

: 20 MP Processore : Qualcomm Snapdragon 855 Octa 2.8 GHz

: Qualcomm Snapdragon 855 Octa 2.8 GHz GPU : Adreno 640

: Adreno 640 Memoria : 6GB RAM / 128GB non espandibile

: 6GB RAM / 128GB non espandibile Sistema operativo : Android 9

: Android 9 Interfaccia utente : Red Magic OS 1.6

: Red Magic OS 1.6 Batteria : 4000 mAh non rimovibile con ricarica wireless

: 4000 mAh non rimovibile con ricarica wireless Lettore di impronte : SI (in-screen)

: SI (in-screen) Face Unlock : NO

: NO Dimensioni : 159.2 x 73.4 x 7.9 mm

ZTE Axon 10 Pro 5G - il top di gamma in vendita all'inizio di maggio

12 Aprile 2019

Confermata la data esatta di lancio del Axon 10 Pro 5G in Cina. Lo smartphone sarà disponibile a partire dal 6 maggio, ad un prezzo tuttavia che resta ancora da confermare.Oltre ad essere uno dei primi smartphone 5G esistenti, ZTE Axon 10 Pro 5G prevede uno Snapdragon 855 e una dotazione degna dei migliori top di gamma . ZTE afferma che la cornice superiore dello schermo, spessa soltanto 1.8 millimetri, è la più sottile al mondo e rappresenta un degno complemento al piccolo notch per la selfie camera.Il display è realizzato sulla base di un pannello flessibile FHD+ AMOLED Visionex da 6.4 pollici, con uno spessore ridotto del 30% rispetto alle soluzioni tradizionali.Lo smartphone top di gamma ZTE Axon 10 Pro 5G annunciato a fine febbraio al Mobile World Congress di Barcellona sarà lanciato commercialmente nei primi giorni del mese prossimo, nei mercati in cui le compagnie telefoniche offrono già i primi servizi su rete mobile 5G. La conferma arriva direttamente dal produttore, che con Axon 10 Pro 5G punta ad affermare la propria leadership tecnologica.Supporto 5G a parte, Axon 10 Pro è a tutti gli effetti un dispositivo di fascia alta grazie alla presenza di un processore Snapdragon 855 e di uno schermo AMOLED da 6.47 pollici con notch a goccia. La dotazione prevede inoltre una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48MP e una fotocamera anteriore da 20MP. A garantire una buona autonomia troviamo infine una batteria da 4.000mAh, con ricarica in modalità wireless.