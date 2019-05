Xiaomi Mi Note 7 - una versione speciale per 'X-Men: Dark Phoenix'

Scheda tecnica Xiaomi Redmi Note 7

Display : 6.3 pollici con notch - 1080 x 2340 punti FHD+ 19.5:9 IPS

: 6.3 pollici con notch - 1080 x 2340 punti FHD+ 19.5:9 IPS Fotocamera principale doppia : 48+5 MP

: 48+5 MP Fotocamera secondaria : 13 MP

: 13 MP Processore : Qualcomm Snapdragon 660 Octa 2.2 GHz

: Qualcomm Snapdragon 660 Octa 2.2 GHz GPU : Adreno 512

: Adreno 512 Memoria : 6GB RAM / 64GB + microSD

: 6GB RAM / 64GB + microSD Sistema operativo : Android 9

: Android 9 Interfaccia utente : MIUI V10

: MIUI V10 Batteria : 4000 mAh non rimovibile

: 4000 mAh non rimovibile Lettore di impronte : SI (posteriore)

: SI (posteriore) Face Unlock : SI

: SI Dimensioni : 159.2 x 75.2 x 8.1 mm

: 159.2 x 75.2 x 8.1 mm Peso : 186 g

: 186 g Colore scocca : Bright Black, Dream Blue, Violet

: Bright Black, Dream Blue, Violet

Xiaomi ha siglato una partnership a livello globale con 20th Century Fox in occasione dell'uscita dell'attesissimo film, che arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il 6 giugno.Una collaborazione che nasce per legare i superpoteri degli X-Men alle straordinarie prestazioni di uno dei superhero product di Xiaomi, Redmi Note 7 . Il dispositivo segna il più grande cambiamento da quando è nata questa serie molto popolare, con un nuovo design premium. Una potente fotocamera posteriore da 48MP e un design in vetro sfumato dual-tone, combinati a un'esperienza utente di altissimo livello, lo rendono uno smartphone che illustra davvero la storia di Xiaomi.Per festeggiare l'arrivo del nuovo film X-Men Dark Phoenix, Xiaomi ha organizzato una visione in anteprima del film Marvel e ha riservato 150 posti ai fan più appassionati della saga. Per tutti coloro che vogliono partecipare, è possibile accreditarsi all'anteprima . L'appuntamento è giovedì 30 maggio, presso il multisala UCI Cinemas di Milano Bicocca.Ma non è tutto: sempre a partire dal 30 maggio, per tre settimane, Xiaomi ha in programma tantissimi eventi, attività e promozioni per tutti i Mi Fan nei Mi Store presenti in tutto il territorio. Per l'occasione, sono stati realizzati i cofanetti personalizzati con il tema X-Men del nuovo Redmi Note 7 e dello Mi Smart Sensor Set, e sarà possibile acquistarli nei Mi Store