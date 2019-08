Samsung Galaxy Watch Active 2 - svelata la versione Under Armour per i runner

Samsung Galaxy Watch Active 2 - caratteristiche tecniche Samsung Galaxy Watch Active 2 - caratteristiche tecniche

Daa una partnership fra Samsung e Under Armour è nata una versione speciale dello smartwatch Galaxy Watch Active 2 , un dispositivo concepito per i runner più esigenti che desiderano allenarsi ad un livello superiore.Samsungpermette ai runner di vivere una nuova esperienza di allenamento, offrendo loro alcuni vantaggi per raggiungere il massimo della forma e ridurre i rischi di infortuni attraverso le funzionalità disponibili in esclusiva.L'edizione speciale Galaxy Watch Active 2 Under Armour Edition presenta una cassa in alluminio leggera e dal look sportivo, con un quadrante esclusivo e due taglie diverse, da 44mm con cinturino Black e da 40mm con cinturino Mod Gray. Entrambi i cinturini sono realizzati in materiale Fluoroelastomero (FKM) e progettati per permettere la traspirazione, garantendo una vestibilità eccellente che si traduce in performance migliori.Con caratteristiche esclusive come il coaching in tempo reale basato sul ritmo della corsa e l'accesso esclusivo alla più grande community al mondo di amanti del fitness con MapMyRun, l'ecosistema Galaxy sullo smartwatch offre informazioni ancora più tempestive sull'allenamento, un coaching più intuitivo e programmi di allenamento più completi a portata di polso.Il Galaxy Watch Active 2 Under Armour Edition offre un servizio di coaching in tempo reale per aiutare i runner a ottenere il massimo dal loro allenamento. Sulla base dei dati acquisiti dallo smartwatch o dalle scarpe connesse di Under Armour, lo smartwatch mostrerà agli utenti un feedback visivo e dei segnali acustici durante l'allenamento, aiutandoli a migliorare l'andatura, mantenere il ritmo e raggiungere gli obiettivi più impegnativi.Il Galaxy Watch Active 2 Under Armour Edition incoraggia gli utenti a stabilire degli obiettivi personalizzati come ritmo, distanza e durata, emettendo segnali tattili e acustici durante la corsa. Grazie al coaching in tempo reale basato sui dati acquisiti dall'orologio, chi lo indossa riceverà un feedback dettagliato che lo aiuterà a restare in forma. Quando l'allenamento è terminato, gli utenti ricevono sul loro smartphone un'analisi approfondita dei dati sulla loro forma fisica e alcuni suggerimenti dettagliati, ottenendo una visuale a 360 gradi sulla loro tecnica di running che nessun altro prodotto è in grado di offrire.Prima di iniziare una corsa, gli utenti possono stabilire dei programmi personalizzati e ricevere consigli sull'allenamento che li aiutano a raggiungere i propri obiettivi. Il Galaxy Watch Active 2 Under Armour Edition offre sei mesi di iscrizione gratuita alla versione Premium di MapMyRun , offrendo ai runner l'accesso a programmi di allenamento che lo aiuteranno a ottenere il massimo da ogni singola sessione. Durante gli allenamenti, l'esclusivo display Under Armour dello smartwatch mostrerà i dati essenziali come battito cardiaco, ritmo e dati biometrici, cosi gli utenti possono consultare le statistiche in tempo reale e confrontare i loro progressi con gli obiettivi stabiliti. Quando l'orologio è connesso agli auricolari Galaxy Buds, gli utenti possono immergersi totalmente nella propria corsa e ricevere dei segnali acustici a intervalli prestabiliti per restare più concentrati e motivati durante l'allenamento. Collegandosi al proprio smartphone, gli utenti potranno consultare report più dettagliati con informazioni approfondite sulla sessione di allenamento appena conclusa.A partire dal 2019, tutte le calzature da running ad alte prestazioni HOVR offrono la connessione istantanea con MapMyRun. Se usate in combinazione con i dispositivi Samsung supportati, le scarpe possono essere connesse direttamente allo smartwatch Samsung e gli utenti possono ricevere il coaching e il feedback direttamente dal display del proprio orologio.Una caratteristica esclusiva di Galaxy Watch Active 2 Under Armour Edition sono le statistiche aggiornate sulla lunghezza del passo e sul coaching in tempo reale, disponibili dopo la connessione con le scarpe UA HOVR Connected . Fornendoti dati approfonditi e suggerimenti concreti per migliorare, le tue scarpe e il tuo orologio trasformano ogni corsa in una sessione di allenamento con un personal trainer. Imparerai più cose, migliorerai la tua tecnica e raggiungerai le tue mete più velocemente, proprio come se al tuo fianco ci fosse un personal trainer.In combinazione con le funzionalità esclusive e all'avanguardia di Galaxy Watch Active 2, come la nuova ed esclusiva ghiera touch e l'interfaccia One UI, il Galaxy Watch Active 2 Under Armour Edition offre tante possibilità di personalizzazione e comandi intuitivi, su misura per le esigenze di allenamento e benessere di chi lo indossa. Il quadrante è caratterizzato da un'interfaccia chiara e decisa, e gli utenti possono accedere rapidamente all'applicazione MapMyRun con un semplice tocco. Il quadrante presenta un tema grafico raffigurante un'eclisse che si illumina e muta in base all'orario, garantendo in qualsiasi momento una leggibilità perfetta per non perdere mai la concentrazione.