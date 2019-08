Nel 2020 i primi smartphone 5G economici di Nokia

Nokia è uno dei principali marchi del settore delle telefonia mobile a non disporre ancora di uno smartphone 5G . Le intenzioni di HMD Global, la società che ha preso in carico la produzione Nokia, sono di iniziare ad offrire i primi cellulari 5G nel corso del prossimo anno, in modo da garantire un prezzo più competitivo.'Non appena entreremo nel mercato, saremo in grado di offrire smartphone 5G più economici. Spero che il nostro prezzo sarà dimezzato rispetto a quello degli attuali modelli', ha commentato Juho Sarvikas, responsabile prodotto di HMD Global. Gli obiettivi dell'azienda finlandese sono di vendere i primi cellulari 5G ad un prezzo compreso fra i 500 e i 650 dollari.Bisogna comunque precisare che un prezzo più competitivo non caratterizzerà soltanto gli smartphone 5G di Nokia, ma anche quelli di altre marche che vedranno la luce nei mesi a venire grazie ad una diminuzione dei costi della componentistica necessaria alla loro fabbricazione.