Xiaomi Redmi Note 8 - nelle immagini ufficiali svelate le principali caratteristiche

Xiaomi non vede l'ora di annunciare il prossimo 29 agosto i nuovi, nel frattempo ci offre una galleria di immagini che non soltanto confermano il design del prodotto, ma che ne illustrano anche alcuni dei suoi punti di forza.Lo smartphone è basato sul nuovo chip MediaTek Helio G90T a 12nm, con prestazioni nei benchmark AnTuTu di poco inferiori al Kirin 810 di Huawei. E' stato previsto inoltre un sistema a liquido per la dissipazione del calore, l'ideale per gestire senza problemi le sessioni di gioco più impegnative.Troveremo inoltre un sensore da 64MP per la fotocamera principale, con funzionalità zoom 25X, come pure una batteria da 4.500mAh con ricarica a 18W. La fotocamera anteriore è alloggiata in un notch a goccia, mentre il lettore di impronte è sul retro.Al Redmi Note 8 spetta l'importante compito di superare i risultati del Redmi Note 7 , venduto finora in oltre 20 milioni di esemplari in tutto il mondo.