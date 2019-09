Asus ROG Phone II - la potente Ultimate Edition presentata ad IFA 2019

Asus ROG Phone 2 - versione Elite

- 12GB RAM + 256GB

- 899 euro /disponibile fine settembre

- in confezione auricolari, cover, ventola raffreddamento

- 12GB RAM + 256GB - 899 euro /disponibile fine settembre - in confezione auricolari, cover, ventola raffreddamento

Asus ROG Phone 2 - versione Ultimate

- 12GB RAM + 1TB

- 1.199 euro /disponibile quarto trimestre 2019

- in confezione auricolari, cover, ventola raffreddamento

Scheda tecnica Asus ROG Phone 2

Display : 6.59 pollici - 1080 x 2340 punti FHD+ 19.5:9 AMOLED

: 6.59 pollici - 1080 x 2340 punti FHD+ 19.5:9 AMOLED Fotocamera principale doppia : 48+13 MP

: 48+13 MP Fotocamera secondaria : 24 MP

: 24 MP Processore : Qualcomm Snapdragon 855+ Octa 2.9 GHz

: Qualcomm Snapdragon 855+ Octa 2.9 GHz GPU : Adreno 640

: Adreno 640 Memoria : 12GB RAM / 256GB non espandibile

: 12GB RAM / 256GB non espandibile Sistema operativo : Android 9

: Android 9 Interfaccia utente : Asus ZenUI

: Asus ZenUI Batteria : 6000 mAh non rimovibile

: 6000 mAh non rimovibile Lettore di impronte : NO

: NO Face Unlock : SI

: SI NFC : SI

: SI Dimensioni : 171 x 77.6 x 9.5 mm

: 171 x 77.6 x 9.5 mm Peso : 240 g

: 240 g

Confronta Asus ROG Phone 2 con altri cellulari

con altri cellulari Recensioni Asus ROG Phone 2

In occasione di IFA 2019, Asus ha annunciato oggi il debutto in Europa dell'attesissimo smartphone gaming ROG Phone 2 con Snapdragon 855+, presentato in anteprima a fine luglio sul mercato asiatico.La colorazione Matte Black conferisce al telefono una personalitÓ unica, con il distintivo ed elegante pattern della cover sul retro che aggiunge ulteriore enfasi al modello. Rispetto alla variante Elite version, presentata a livello internazionale a luglio, cambia la configurazione della memoria interna - UFS 3.0 fino a 1TB - e velocitÓ di download, grazie al modem 4G LTE Cat. 20 che permette di raggiungere fino a 2Gbps di velocitÓ.La Ultimate Edition include il pi¨ veloce processore al mondo Snapdragon 855 Plus con velocitÓ di clock di 2.96GHz, per potenza di gioco senza nessuno sforzo. In aggiunta, ROG Phone II prevede uno schermo AMOLED al mondo con velocitÓ di refresh di 120Hz/1ms e un'imbattibile fedeltÓ cromatica - con un Delta-E inferiore a 1 - per un'esperienza di gioco fluida e senza effetto blurring.Una maratona di gioco non-stop Ŕ possibile grazie all'incredibile batteria da 6000 mAh e all'innovativo design con ingresso USB-C laterale, abbinati a un adattatore di alimentazione Hypercharge da 30W, per una ricarica comoda, ultraveloce e sicura. Infine, ROG Phone II Ŕ dotato anche di un design unico e innovativo che consente di utilizzare i rinnovati sensori ultra-tattili AirTrigger II in modalitÓ landscape, oltre che di tecnologie come la vibrazione Dual Surround e il doppio altoparlante stereo frontale.