Oppo Reno Ace - in arrivo ad ottobre con display a 90Hz e ricarica a 65W

14 Settembre 2019

Non abbiamo ancora un quadro preciso delle caratteristiche tecniche dello smartphone Oppoche sarÓ lanciato il mese prossimo, dobbiamo accontentarci delle scarse dichiarazioni rilasciate finora dalla casa madre.Proprio in queste ore Shen Yiren, vice presidente di Oppo, ha preannunciato una interessante innovazione per Reno Ace. Lo smartphone, primo al mondo, sarÓ infatti dotato di un sistema SuperVooc per la ricarica della batteria a 65W.In occasione dell'evento dedicato al lancio in Cina del nuovo Reno 2 , Oppo ha preannunciato l'arrivo il mese prossimo del nuovo smartphone Oppo. Per quanto riguarda le caratteristiche, l'unico particolare confermato per il momento Ŕ la frequenza di refresh dello schermo di 90Hz.Con i pochi dettagli a disposizione Ŕ ancora prematuro dare una collocazione al Reno Ace nella gamma di smartphone Oppo. Conoscendo il produttore, nei prossimi giorni non manceranno i teaser ad anticipare ulteriori peculiaritÓ.