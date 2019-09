Apple Watch - annunciati i modelli di quinta generazione

Apple ha annunciato oggi il nuovo, con un nuovo display Retina always-on sempre attivo per avere sott'occhio l'ora e le informazioni importanti senza nemmeno sollevare il polso o toccare il display.Lo smartwatch è immediatamente ordinabile in Italia con prezzo a partire da 459 euro (versione GPS) o 559 euro (versione GPS + Cellular). La disponibilità vera e propria è fissata al 20 settembre. Cala il prezzo del modello Series 3 (GPS), che ora parte da appena 239 mentre il Series 3 (GPS + Cellular) da 339 euro.Apple Watch Series 5 ha un innovativo display che permette di tenere sempre sott'occhio l'ora e le informazioni più importanti. Ogni quadrante è stato attentamente ottimizzato per il nuovo display, in modo da garantire la massima durata della batteria: la luminosità dello schermo diminuisce quando il polso dell'utente è a riposo, e aumenta quando lo solleva o tocca il display. Diverse tecnologie evolute lavorano insieme per offrire questa nuova funzione, incluso l'unico display LTPO del settore, un driver del display a bassissimo consumo, un circuito integrato di gestione efficiente della potenza e un nuovo sensore di luce ambientale. La combinazione di hardware innovativo e software evoluto permette a Apple Watch Series 5 di avere un'autonomia di 18 ore.Le nuove funzioni di posizione di Apple Watch Series 5 offrono ai clienti fantastici strumenti di navigazione da usare durante la giornata. Con la nuova bussola integrata e l'app Mappe aggiornata, possono vedere in che direzione stanno andando. Inoltre possono usare la nuova app Bussola per rilevare la direzione, la pendenza, la latitudine, la longitudine e l'altitudine. Possono persino aggiungere al loro quadrante una delle tre nuove complicazioni con bussola per vedere con un colpo d'occhio da che parte stanno andando.Per maggiore sicurezza quando si viaggia, gli utenti con i modelli di Apple Watch Series 5 con connettività cellulare ora possono effettuare chiamate internazionali ai servizi di emergenza, indipendentemente da dove è stato originariamente acquistato il dispositivo o dall'attivazione o meno di un piano dati. Le chiamate d'emergenza internazionali funzionano anche con il rilevamento cadute (se attivato), per far partire in automatico una chiamata di emergenza quando Apple Watch rivela che l'utente ha avuto una brutta caduta e non si muove da circa un minuto.watchOS 6 ha funzioni aggiuntive per la salute e il fitness, inclusa la nuova app Monitoraggio ciclo, che permette di registrare informazioni importanti legate al ciclo mestruale e vedere la data delle prossime mestruazioni o individuare il periodo fertile comodamente dall'Apple Watch. L'app Rumore aiuta gli utenti a capire quando i livelli di rumore dell'ambiente circostante, per esempio a un concerto o un evento sportivo, possono essere dannosi per l'udito, mentre i trend del fitness su iPhone offrono un quadro a lungo termine della propria attività fisica, permettendo di valutare i propri progressi. watchOS 6 ha anche nuovi quadranti dinamici, inclusi Meridian, Modular Compact e Solar Dial, che possono essere facilmente personalizzati per accedere al volo alle app preferite.Apple ha presentato un nuovo materiale per il quadrante composto da titanio, un materiale di alto valore nel mondo dell'orologeria che ha un incredibile rapporto resistenza/peso ed è più leggero dell'acciaio inossidabile. Disponibile in due bellissime finiture spazzolate, il titanio naturale ha un superficie lavorata su misura che aiuta a mantenere il colore e previene lo scolorimento, mentre il titanio nero siderale è più brillante che mai grazie a un rivestimento simile al diamante.Restano gli stili classici, come il quadrante in acciaio inossidabile color oro, argento e nero siderale, mentre il quadrante in alluminio in color argento, oro e grigio siderale è ora realizzato per la prima volta in alluminio serie 7000 riciclato al 100%. Questo autunno, sarà disponibile il bellissimo quadrante in ceramica bianca resistente ai graffi, insieme a un nuovo cinturino Sport Loop e a un'ampia gamma di nuovi colori per i cinturini compatibili con qualsiasi generazione di Apple Watch.Apple Watch Nike ha un nuovo quadrante ispirato all'iconico design della giacca Nike Windrunner, accompagnato dai nuovi colori del cinturino Nike Sport e dal cinturino Nike Sport Loop riflettente. Apple Watch Hermès introduce diversi nuovi stili, inclusi un aggiornamento del famoso cinturino color block presentato lo scorso autunno, ora con una nuova stampa 'Della Cavalleria', e una versione total black con un esclusivo quadrante Hermès con sfumature di colore.