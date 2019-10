Il gioco Ballistic Baseball disponibile su Apple Arcade

Gameloft conferma la disponibilità disu Apple Arcade in tutto il mondo, il gioco ripropone l'eterna battaglia all'ultimo inning tra battitore e lanciatore, con un stile cartoonesco e un gameplay realistico.Le abilità e la strategia dei giocatori verrà messa a dura prova sin dalle prime partite. Il gioco dispone di una modalità single-player e di una modalità online 'Gioca con gli amici', in cui è possibile personalizzare la propria partita scegliendo se giocare 1, 3, 6 o 9 inning. In aggiunta, la modalità 'Partite online' ci metterà contro giocatori online per uno scontro di 3 inning.Ballistic Baseball offre un'esperienza di gioco multiplayer in tempo reale, che consente di sfidare i propri amici in duelli online. Ad allargare ulteriormente gli orizzonti dell'esperienza di gioco, contribuirà un consistente sistema di gioco cross-platform, grazie al quale i possessori di iPhone, iPad, iPod touch, Mac e Apple TV potranno giocare gli uni contro gli altri e mantenere i propri progressi mentre passano da un dispositivo all'altro. Grazie ai Trofei e a un matchmaking bilanciato, Ballistic Baseball garantirà un'esperienza di gioco divertente e competitiva.