HTC Sooner - venduto su eBay il primissimo smartphone Android della storia

Su eBay č stato venduto ieri a poco meno di 200 dollari quello che nel 2009 avrebbe dovuto essere il primo smartphone con sistema operativo Android. Dream , sempre prodotto da HTC.Lo smartphone ha nome in codice 'Sooner' e prevede una dotazione consona alle aspettative del periodo in cui doveva essere lanciato. Troviamo infatti la connettivitā 3G, una fotocamera da 1.3MP, 64MB di memoria RAM e batteria da 960mAh. Lo schermo non č touch, č presente una tastiera QWERTY simile a quella che equipaggiava i tanto diffusi smartphone BlackBerry dell'epoca.Il prototipo HTC Sooner era venduto su eBay in condizioni pari al nuovo, completo di caricabatterie ed auricolare. Non essendo un prodotto commerciale la confezione č anomina e il manuale utente non č fornito.