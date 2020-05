Vivo X50 Pro - in anteprima le immagini ufficiali, in arrivo ad inizio giugno

21 Maggio 2020

Le immagini di Vivo X50 e Vivo X50 Pro sono state pubblicate da un noto rivenditore cinese, in vista della presentazione ufficiale in programma il prossimo 1 giugno.Prime indiscrezioni, alcune provenienti direttamente dalla casa madre, per il nuovo Vivo X50 Pro . Lo smartphone potrebbe essere annunciato all'inizio del mese prossimo, primo al mondo ad utilizzare il sensore fotografico Samsung ISOCELL GN1 da 50MP presentato proprio questa settimana.Le immagini, tratte da un video teaser e da alcuni poster promozionali emersi in anteprima, rivelano la presenza di una fotocamera con quattro sensori, uno dei quali di grosse dimensioni (se ne nota anche uno con zoom a periscopio, con apertura quadrata).Nella norma invece il pannello frontale, con uno schermo con soluzione in-display per quanto riguarda la selfie camera. Nessun dettaglio sul resto delle caratteristiche tecniche