Realme C11 - in anteprima caratteristiche tecniche e immagini

23 Giugno 2020

20 Giugno 2020

14 Giugno 2020

In attesa del lancio ufficiale del Realme C11 il 30 giugno, siamo in grado di svelare il design definitivo dello smartphone. E' occasione anche per fare un riepilogo delle specifiche tecniche.Nuove indiscrezioni sulle caratteristiche tecniche dello smartphone Realme C11 atteso a breve. Le ultime notizie parlano di uno schermo da 6.5 pollici con notch a goccia, di una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 13MP e, come lo stesso produttore ha confermato, di un chip Helio G35 (nel caso specifico con 2GB RAM e 32GB).Si avvicina il lancio del Realme C11 , in Malesia la casa madre non soltanto ne ha preannunciato l'imminente arrivo, ma ha anche confermato che si tratta del primo smartphone al mondo basato sul processore MediaTek Helio G35.L'azienda ha pubblicato anche un'immagine che ritrae il Realme C11, purtroppo le fotocamere sono state coperte volutamente per non svelare il numero di sensori utilizzati.Stando a quanto emerge dalla certificazione rilasciata in Cina dal CQC, lo smartphone sarÓ provvisto di una batteria da 5.000mAh di capacitÓ con ricarica a 10W.Realme sta lavorando ad un nuovo smartphone della gamma 'C', che potrebbe essere lanciato nelle prossime settimane come Realme. Il nome scelto dal produttore asiatico distanzia di parecchio il C11 dal Realme C3 da alcune settimane disponibile anche in Italia Realme C11, identificato dal codice prodotto RMX2185, ha giÓ ottenuto numerose certificazioni (da NBTC, EEC, SIRIM e TKDN). Purtroppo in nessun caso emergono dettagli significativi per quanto riguarda le caratteristiche tecniche dello smartphone.