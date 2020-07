WindTre - domani la seconda sfida del Rising Stars Series

Al via domani, sul circuito virtuale di Assen, la seconda sfida della WindTre Rising Stars Series , la nuova competizione del MotoGP eSport. L'azienda è lo sponsor principale di questo campionato 'ad alta velocità' e metterà a disposizione dei 'piloti del futuro', la propria rete mobile. Il progetto si inserisce nell'ambito della partnership con il Campionato del mondo MotoGP eSport 2020 e sancisce l'ingresso di WindTre nel mondo dell'eSport e del gaming.Per gareggiare in maniera ottimale sul circuito di Assen, WindTre un video realizzato in collaborazione con il due volte campione del mondo del MotoGPTM eSport Championship Lorenzo 'Trastevere73' Daretti, che svelerà i trucchi per realizzare il giro perfetto.Durante i giorni della challenge, che si potrà disputare dal 2 al 5 luglio su PlayStation, Xbox e PC, Trastevere73 condividerà i migliori 'settaggi' per preparare la moto prima della gara. Per allenarsi e partecipare, è necessario il videogioco ufficiale MotoGP20, prodotto e sviluppato da Milestone, collaboratore storico del campionato MotoGP.