Tim - un nuovo cavo sottomarino per potenziare la banda ultralarga in Sardegna

Tim ha completato la realizzazione del primo cavo sottomarino ad alta potenzialitą trasmissiva che collega la Sardegna con il continente. La nuova infrastruttura nazionale, in grado di trasportare servizi a 100Gbps, ha l'obiettivo di supportare lo sviluppo della banda ultralarga nell'isola e fare fronte agli incrementi di traffico registrati negli ultimi mesi nelle reti fissa e mobile a seguito dell''emergenza Covid-19, con l'utilizzo dello smart working e della didattica on-line, oltre a quelli previsti per il periodo estivo.Il collegamento con la Sardegna rappresenta un nuovo primato nazionale per Tim, primo operatore in grado di portare collegamenti a 100Gbps dal continente all'isola, considerando la lunghezza di oltre 430 km distribuiti su tre tratte sottomarine, di cui una di ben 200 km per raggiungere anche l'Isola della Maddalena. Grazie ai sofisticati meccanismi di amplificazione ed alle innovative tecniche di modulazione del segnale utilizzati, il sistema č in grado di supportare una capacitą complessiva dell'ordine dei 4 Terabit per secondo.