Xiaomi inaugura il magazzino in Italia e rafforza i servizi post vendita

Dopo un inverno lungo e segnato da momenti molto delicati, finalmente arrivata l'estate. L'epidemia di COVID-19 ha sconvolto il mondo intero, ma la vicinanza e il sostegno reciproco ci hanno reso pi forti. Xiaomi, convita che 'l'unione fa la forza', desidera ringraziare ancora una volta tutti gli affezionati del brand per la fiducia dimostrata anche in questo momento storico particolare, portando il proprio magazzino in Italia.Consultando l'area dedicata sul sito ufficiaale, possibile verificare i costi relativi al servizio post-vendita per ogni prodotto che rientra nell'offerta.