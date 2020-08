Realme registra numeri da record nel primo semestre 2020

Realme ha registrato una crescita dell'11% nel secondo trimestre 2020, l'unico marchio di settore ad aver raggiunto la doppia cifra e ad essere stato nominato da Counterpoint 'il brand di smartphone in più rapida crescita al mondo per quattro trimestri consecutivi'. Nel primo trimestre 2020, Counterpoint Research ha confermato inoltre che Realme ha raggiunto una crescita del 157% anno su anno. X50 Pro 5G . Realme ha lanciato il primo telefono di punta in grado di supportare 5G in India, nonchè il primo telefono 5G in Thailandia e il primo smartphone 5G della Cambogia a meno di 1.000 dollari.Nel 2020 Realme ha implementato la strategia dual-driven 'Smartphone + AIoT'. Nonostante il difficile contesto economico, Realme ha raggiunto con successo gli obiettivi prefissati e si prepara a lanciare oltre 50 prodotti AIoT nel 2020 e oltre 100 l'anno successivo. Realme definisce la sua strategia AIoT come un'iniziativa '1 + 4 + N': un prodotto principale (smartphone), integrato da quattro principali gruppi di dispositivi lifestyle (altoparlanti, auricolari, TV e orologi), a sua volta supportati da 'N' tipologie di accessori intelligenti.I prodotti Realme hanno anche fatto il loro esordio nel mondo del design. Nel 2020, il Design Studio di Realme ha collaborato con designer di fama mondiale come Naoto Fukasawa e Jose Levy, designer di Hermès, per produrre prodotti Realme di tendenza. Inoltre, Realme ha vinto il prestigioso Red Dot Design Award per il suo X2 Pro Master, lanciando una forte sfida ai marchi storici di dispositivi mobili. Realme ha aperto la strada alle innovazioni non solo nel design ma anche nella tecnologia, in particolare con la prima ricarica rapida da 125W al mondo.