iPhone 12 - in Francia gli auricolari sono compresi, ma in confezione separata

Apple si č dovuta piegare alla normativa in vigore in Francia, che impone ai produttori di includere gli auricolari nella dotazione dei telefoni cellulari. Nessuna eccezione per gli ultimi smartphone della gamma iPhone 12 , che di serie non prevedono nella confezione nč gli auricolari, nč il caricabatteria. riduzione degli accessori inclusi nel prezzo č frutto della svolta ambientalista voluta da Apple, anche se la riduzione dei costi di produzione č probabilmente la motivazione principale di questa svolta.