Samsung Galaxy S20 FE - arte e pubblicità per colorare la città di Milano

Display : 6.5 pollici - 1440 x 2400 punti Super AMOLED - Fotocamera In-Display - Refresh rate 120Hz

• 12 MP - F/1.8 - Flash LED - 1.8 µm pixel - FOV 79° - Wide Angle

• 12 MP - F/2.2 - 1.12 µm pixel - FOV 123° - UtraWide

• 8 MP - F/2.4 - 1.0 µm pixel - FOV 32° - Telephoto

• 32 MP - F/2.2 - pixel - 0.8 µm - FOV 80°

Samsung ha deciso di mettere in evidenza i vivaci colori del Galaxy S20 FE per raccontare il prodotto attraverso una nuova modalità di comunicazione: il murale pubblicitario.Il progetto di affissione non convenzionale realizzato in collaborazione con Clear Channel Italia, società leader nel settore dell'Out-of-Home, apre la strada a un nuovo mezzo comunicativo per Samsung, un modo per esprime la propria tecnologia all'avanguardia attraverso la bellezza dell'arte, restituendo ai cittadini un angolo di città colorato e affascinante.Il murale è stato realizzato utilizzando la tecnica della pittura spray creando un effetto tridimensionale con forme e volti ricchi di dettagli. Il progetto porta la firma dell'artista Loste, che unisce la passione per l'arte figurativa e classica al mondo pop e underground tipico dei nostri tempi. Il suo tratto distintivo e i colori di Galaxy S20 FE rendono il dipinto di forte impatto per l'osservatore.