Huawei Mate 40 Pro+ - scoperta una memoria SFS ad alte prestazioni

I primi teardown effettuati sui nuovi Mate 40 Pro+ Mate 40 RS Porsche Design , quanto di meglio abbia da offrire Huawei per quanto riguarda gli smartphone di fascia alta, ha messo in evidenza un interessante particolare per quanto riguarda la memoria.I benchmark avrebbero rivelato una netta supremazia, in termini di velocitÓ in lettura e scrittura, della tecnologia SFS 1.0 rispetto alle memoria UFS 3.1 utilizzate sui migliori top di gamma di ultima generazione. Purtroppo per il momento Huawei non ha diffuso alcun dettaglio su questa importante innovazione.