Xiaomi conquista la seconda posizione in Italia nella classifica di Canalys

Xiaomi continua la scalata verso la vetta e in Italia conquista il secondo gradino del podio della classifica dei top vendor per smartphone spediti nel terzo trimestre del 2020, come confermato dall'ultimo rapporto Canalys (Q3 2020).Attualmente Xiaomi non solo č il terzo brand di smartphone al mondo, ma ha anche creato la pių grande piattaforma IoT consumer con 271 milioni di dispositivi intelligenti connessi a essa, esclusi smartphone e laptop. I prodotti Xiaomi sono presenti in oltre 90 mercati in tutto il mondo.