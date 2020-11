OnePlus Nord N10 5G - le nostre impressioni in anteprima, in vista del lancio

Scheda tecnica OnePlus Nord N10 5G

Display : 6.49 pollici - 1080 x 2400 punti FHD+ 20:9 IPS - Fotocamera In-Display

• 64 MP - F/1.79 - Flash LED - Autofocus PDAF

• 8 MP - F/2.25 - FOV 119° - Ultra Wide

• 2 MP - F/2.4 - Depth

• 2 MP - f/2.4 - Macro

• 16 MP - F/2.05

: Adreno 619L Memoria : 6GB RAM + 128GB espandibile con scheda microSD

Negli ultimi anni una delle critiche più ricorrenti nei confronti di OnePlus è stato il progressivo allontamento dalla sua filosofia iniziale. Nel 2014, dopo anni passati in sordina realizzando smartphone per conto dei marchi più prestigiosi, la casa taiwanese si è fatta conoscere grazie al rivoluzionario OnePlus One , un prodotto top di gamma in base ai canoni dell'epoca, unito ad un prezzo imbattibile.Per ovviare a tutto questo, per conquistare nuove fasce di consumatori e contrastare l'ascesa dei marchi asiatici concorrenti, abbiamo assistito a luglio al lancio di OnePlus Nord , smartphone 5G di fascia media basato su Snapdragon 765G con caratteristiche di rilievo quali lo schermo Fluid AMOLED da 6.44 pollici con lettore di impronte integrato, la fotocamera posteriore con quattro sensori e la doppia selfie camera da 32MP, il tutto ad un prezzo di listino di soli 399 euro.Per OnePlus evidentemente non era abbastanza ed ecco il mese scorso spuntare OnePlus Nord N10 5G Nord N100 , con qualche cosa in meno ma un prezzo ancora più allettante, rispettivamente pari a 349 e 199 euro.E' difficile distinguere Nord N10 5G e Nord N100 esteriormente, il design del resto risulta quasi identico. Le differenze sono tutte all'interno e non sono poche. Non potrebbe essere altrimenti, visto il divario di prezzo che porta Nord N100 a costare quasi la metà di Nord N10 5G.C'è da dire che entrambi dal punto di vista estetico strizzano l'occhio al ben più costoso 8T , con una soluzione in-display per quanto riguarda la fotocamera selfie (qui però lo schermo è AMOLED, con lettore di impronte integrato) e una fotocamera posteriore con i sensori collocati all'interno di un modulo di forma rettangolare.Proprio di OnePlus Nord N10 5G vogliamo parlare oggi, in concomitanza con il suo imminente arrivo sul mercato. E' lo smartphone con cui abbiamo avuto modo di passare alcuni giorni, grazie alla disponibilità di OnePlus. Alla prima accensione, dopo i passaggi di rito per la configurazione iniziale, siamo stati accolti dalla notifica di un aggiornamento software (112MB di peso, con migliorie per quanto riguarda i consumi energetici, l'ottimizzazione della fotocamera e le patch alla sicurezza di ottobre 2020).Buona la qualità costruttiva, la scocca restituisce un'impressione di solidità, il peso di 190 grammi è ragionevole se rapportato alle dimensioni. Il pannello posteriore è in vetro e, oltre all'inserto con i sensori della fotocamera, ospita il lettore di impronte digitali. Una sola,, la colorazione offerta, la superficie del retro riflette la luce in modo piacevole ed è poco soggetta a catturare le impronte.Sul lato destro del telaio abbiamo il tasto di accensione, su quello sinistro il bilancere per la regolazione del volume e lo slot per SIM Card in formato Nano ed espansioni di memoria. In basso abbiamo il connettore USB Type-C per la ricarica, il jack da 3.5 millimetri per le cuffie e l'altoparlante, che lavora insieme a quello 'nascosto' nella cornice superiore dello schermo per la stereofonia.Nord N10 5G ha una dotazione bilanciata, con tutto quello che deve avere uno smartphone di ultima generazione della categoria a cui appartiene, quella della fascia media. Non manca naturalmente la connettività 5G, ormai non più relegata ai dispositivi di fascia alta.Per contenere il prezzo si è dovuto rinunciare allo schermo AMOLED degli OnePlus più costosi, tuttavia il pannello IPS vanta una frequenza di refresh di 90Hz per una visualizzazione fluida ed è protetto da una lamina in vetro Gorilla Glass 3 di tipo 2.5D, dai bordi quindi smussati. La risoluzione è di 1.080 x 2.400 punti (FHD+), l'ampiezza è di 6.49 pollici, nell'angolo in alto a sinistra troviamo il foro per la selfie camera.Il processore è uno Snapdragon 690, uno degli ultimi lanciati da Qualcomm, grazie al quale viene assicurata la compatibilità con le reti 5G e prestazionche possiamo dire di tutto rispetto. La RAM, di tipo LPDDR4x ammonta a 6GB, lo storage a tecnologia UFS 2.1 è di 128GB, unica configurazione al momento disponibile. Gradita presenza lo slot per microSD, molto spesso omesso da OnePlus, con cui espandere ulteriormente la memoria (ma è in condivisione con lo spazio per la seconda SIM Card).La batteria ha una capacità di 4.300mAh e consente di affrontare senza particolari problemi un'intera giornata di lavoro o di svago, la ricarica avviene a 30W con la tecnologia proprietaria Warp Charge (5V/6A - l'alimentatore è incluso nella confezione).Il comparto fotografico, come accennato, si articola su quattro sensori per la fotocamera posteriore, abbiamo un sensore principale da 64MP, unito a sensori secondari da 8MP (Ultra Wide F/2.25 ) + 2MP (Macro F/2.4) + 2MP (Mono F/2.4). E' supportata la registrazione video 4K@30fps e, per quanto riguarda le foto, gli scatti in modalità RAW).Per i selfie abbiamo un singolo sensore da 16MP, con registrazione video 1080p@60fps al massimo e supporto per lo sblocco tramite riconoscimento del volto (Face Unlock).Nessun compromesso sul versante della connettività, iniziando dal 5G non sempre scontato se consideriamo il prezzo. Abbiamo il Wi-Fi Dual Band, il Bluetooth 5.1 e l' NFC per l'utilizzo di servizi quali Google Pay.Non possiamo che accogliere l'inserimento nel portafoglio di OnePlus di questo nuovo Nord N10 5G, volendo proprio essere critici avremmo preferito un prezzo di lancio di 299 euro invece che 349 euro, in modo da togliere ogni dubbio rispetto al Nord.Con una spesa di 50 euro in più, tenendo come riferimento le quotazioni del listino ufficiale e non le offerte online), OnePlus Nord offre infatti un più raffinato schermo OLED con stessa ampiezza e lettore di impronte integrato, 8GB RAM, doppia selfie camera e un processore Snapdragon 765G più performante.