ZTE Axon 20 5G - annunciata la Extreme Edition dello smartphone con fotocamera under-display

Scheda tecnica ZTE Axon 20 5G Extreme Edition

Display : 6.92 pollici - 1080 x 2460 punti FHD+ AMOLED - Refresh rate 90Hz

• 64 MP - F/1.8 - Flash LED DuoTone - Autofocus PDAF

• 8 MP - Ultra Wide 119

• 2 MP - F/2.4 - Macro

• 2 MP - F/2.4 - Depth

• 32 MP - F/2.0

: Adreno 620 Memoria : 12GB RAM + 128GB non espandibile

: MiFlavor 10.5 Batteria : 4220 mAh non rimovibile con ricarica a 30W

: SI Dimensioni : 172.1 x 77.9 x 7.9 mm

: Dicembre 2020

19 Novembre 2020

Scheda tecnica ZTE Axon 20 5G

Display : 6.92 pollici - 1080 x 2460 punti FHD+ AMOLED - Refresh rate 90Hz

• 64 MP - F/1.8 - Flash LED DuoTone - Autofocus PDAF

• 8 MP - Ultra Wide 119

• 2 MP - F/2.4 - Macro

• 2 MP - F/2.4 - Depth

• 32 MP - F/2.0

: Adreno 620 Memoria : 6GB RAM + 128GB non espandibile

: MiFlavor 10.5 Batteria : 4220 mAh non rimovibile con ricarica a 30W

: SI Dimensioni : 172.1 x 77.9 x 7.9 mm

: Settembre 2020

Lo ZTE Axon 20 5G Extreme Edition stato annunciato oggi in Cina, come versione a tiratura limitata dello ZTE Axon 20 5G . Le differenze fra questa edizione speciale rispetto al modello standard sono sia estetiche che a livello di dotazione.Lo ZTE Axon 20 5G lanciato a settembre in Cina passato alla storia come il primo smartphone al mondo dotato di una fotocamera selfie di tipo under-display, praticamente invisibile nello schermo in normali condizioni di utilizzo.La casa madre preannuncia adesso l'arrivo di una versione speciale dello smartphone, con una immagine teaser pubblicata questa mattina. Non conosciamo le differenze dello ZTErispetto al modello standard, se non la colorazionedella scocca.Per quanto innovativo, lo smartphone era stato criticato per la dotazione da prodotto di fascia media, per via della presenza di un chip Snapdragon 765G. Forse proprio questo aspetto ha voluto potenziare ZTE, ad ogni modo avremo tutti i dettagli a breve, con la presentazione dello smartphone.