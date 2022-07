Oppo lancia il progetto Renovators Emerging Artists

Oppo annuncia oggi il lancio a livello globale della quarta edizione del progetto Renovators Emerging Artists , con la quale vuole invitare creativi professionisti, studenti e professori di istituti d'arte e design di tutto il mondo a presentare opere trasversali che siano in grado di esplorare la fusione tra arte e tecnologia. Oppo Renovators, infatti, si fonda sulla brand proposition 'Inspiration Ahead' e sullo spirito 'Youth Inspiration' incarnato dalla serie Reno, per incoraggiare i talenti a liberare la loro creatività attraverso la fusione tra tecnologia e arte.

Dopo aver messo in campo il progetto per tre anni consecutivi, Oppo ha sviluppato partnership con le migliori scuole e università d'arte e di design in più di 230 città di oltre 40 paesi e aree del mondo. Ad oggi, quasi diecimila artisti hanno partecipato al programma e, con il sostegno di Oppo, sono stati perfezionati numerosi progetti straordinari.

Le due categorie in concorso 'Future Renovators' e 'Brand Renovators' cercano opere creative che integrino arte e tecnologiaRenovators 2022 continua a concentrarsi sul concetto 'Art + Tech', invitando gli artisti di tutto il mondo a presentare le loro opere d'arte nelle due categorie Future Renovators e Brand Renovators. Le opere presentate saranno valutate da una giuria di esperti, che comprende il promotore del programma Renovators, vicepreside della School of Intermedia Art (SIMA) della China Academy of Art, nonchè artista e curatore di spicco, Dajuin Yao; Gerben Schermer, curatore e produttore di opere d'animazione e d'arte contemporanea, e Takahiro Kaneshima, curatore indipendente e docente in carica presso la Kyoto University of the Arts.Future Renovators incoraggia i creatori ad affrontare importanti questioni sociali come smart living, sostenibilità, utilizzo di nuovi materiali, riduzione delle emissioni di carbonio, sicurezza e privacy, innovazione multimediale o connettività, dando ampio spazio alla loro libertà creativa.La categoria Brand Renovators, invece, coinvolge opere d'arte direttamente collegate al brand Oppo, con le quali i creator potranno scegliere tra due percorsi: Reno Artwork e Ollie IP's Application Design. Per la categoria Reno Artwork, i partecipanti possono presentare idee legate al concept, al design o all'applicazione degli smartphone Oppo della serie Reno; mentre per la categoria Ollie IP's Application Design, i partecipanti dovranno ideare nuovi percorsi creativi per valorizzare Ollie, la mascotte di Oppo, o persino riprogettarla completamente. In entrambe le categorie non ci sono restrizioni sui progetti accettati e sono ammesse tutte le forme di espressione artistica.In linea con lo spirito 'Youth Inspiration', Oppo Renovators Project intende offrire ai giovani creator e agli appassionati d'arte di tutto il mondo l'opportunità di mettere alla prova le proprie capacità, costruendo contemporaneamente una comunità per lo scambio di idee, la crescita professionale e il coinvolgimento di un pubblico internazionale. I partecipanti potranno vincere premi e prodotti per un valore di oltre 100.000 RMB e avranno l'opportunità di vedere le proprie opere d'arte pubblicate su palinsesti internazionali come il London Design Festival e Oppo INNO Day. Inoltre, i più brillanti avranno accesso a potenziali partnership commerciali e opportunità di carriera con Oppo. Questo dimostra la convinzione di Oppo di promuovere l'innovazione tecnologica e artistica tra i giovani creativi di tutto il mondo.