Oppo premiata due volte al Beyond Expo 2022

Oppo ha ricevuto due riconoscimenti, l'Impact Award e il Consumer Tech Innovation Award, in occasione del Beyond Expo 2022, che ha ospitato più di 20.000 innovatori scientifici e tecnologici e 500 aziende tech provenienti da tutto il mondo. Oppo, una delle aziende espositrici dell'evento, ha visto riconosciuti i risultati ottenuti nel campo della sostenibilità e della tecnologia SUPERVOOC Flash Charge.

I Beyond Awards premiano le innovazioni nei settori della sanità, della sostenibilità e della tecnologia di consumo. Tra questi, l'Impact Award mira a premiare le organizzazioni per l'operato svolto nell'affrontare i problemi sociali attraverso la tecnologia e per i loro contributo a favore dell'ambiente, della scienza e della tecnologia.

Quest'anno, Oppo ha ricevuto l'Impact Award come riconoscimento per i risultati che ha ottenuto nel campo della sostenibilità. Inoltre, l'azienda è stata premiata anche con il Consumer Tech Innovation Award per lo sviluppo della tecnologia di ricarica rapida SUPERVOOC, definita dalla giuria 'tecnologia leader del settore'.Avviato da Oppo all'inizio di quest'anno, l'Oppo Research Institute Innovation Accelerator, che riflette la mission del brand 'Technology for Mankind, Kindness for the World', è una piattaforma progettata per consentire a coloro che sono coinvolti nei campi della tecnologia e dell'innovazione in tutto il mondo di liberare il potere delle loro idee per il bene comune. Al Beyond Expo 2022, i partecipanti hanno potuto conoscere tutte le proposte vincenti di quest'anno, tra cui un sistema massivo di allarme per i terremoti e un sistema di diagnosi e trattamento psichiatrico basato sull'intelligenza artificiale.In termini di ricarica rapida, la tecnologia SUPERVOOC Flash Charge di Oppo, che ha migliorato l'esperienza d'uso di 220 milioni in tutto il mondo, è stata progettata non solo per offrire un'eccellente velocità di ricarica ai dispositivi mobile, ma anche per migliorare la sicurezza e la durata della batteria. Al Beyond Expo 2022, infatti, Oppo ha esposto anche la tecnologia Battery Health Engine, capace di migliorare la durata della batteria grazie all'algoritmo Smart Battery Health e alla tecnologia Battery Healing, prolungando la durata della batteria fino al doppio dell'attuale media del settore.Durante la Beyond Expo, Oppo ha anche illustrato i risultati ottenuti dall'azienda nello sviluppo di un packaging sostenibile dei prodotti e nel campo del riciclo. Dal 2018-2021, Oppo ha ridotto del 95% l'uso della plastica per l'imballaggio dei suoi smartphone e in Cina ha riciclato 216 tonnellate di dispositivi.Oppo continuerà a offrire esperienze migliori ai suoi utenti attraverso la tecnologia sostenibile e l'innovazione, ottimizzando i suoi prodotti e servizi e guidando l'industria dell'elettronica di consumo verso un futuro più smart.