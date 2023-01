Samsung Galaxy S23 - confermata la presenza del chip Snapdragon 'speciale'

Samsung e Qualcomm hanno siglato un accordo per avere sulla nuova gamma di smartphoneuna versione esclusiva del chip Snapdragon 8 Gen 2, denominata

Il logo Snapdragon modificato sarÓ utilizzato in immagini promozionali relevanti. A proposito, alcune immagini promozionali sono giÓ trapelate poco tempo prima della presentazione ufficiale.

Il chip, con prestazioni leggermente superiori rispetto a quelle della versione standard sarÓ utilizzato in esclusiva dalla casa doreana, ma non Ŕ da escludere che venga riproposto in estate come Snapdragon 8+ Gen 2 anche sugli smartphone di altre marche.