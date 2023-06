Vodafone - nuovo concorso a premi su Happy Week Business

Vodafone Business ha una fantastica notizia per i suoi clienti e utenti: dal 5 giugno al 2 luglio, sarà possibile partecipare a un concorso a premi all'interno di Happy Week, il programma che offre vantaggi esclusivi ai clienti Vodafone Business e ai loro dipendenti. Questa iniziativa è stata lanciata per celebrare il primo anniversario di Happy Week Business.

Ogni settimana, in aggiunta ai due vantaggi regolari disponibili su Happy Week, che vengono rilasciati ogni lunedì e sono validi per tutta la settimana, i clienti Vodafone Business e i loro dipendenti avranno la possibilità di richiedere un codice per un vantaggio extra e partecipare all'estrazione finale del concorso. Ogni utente potrà partecipare all'estrazione fino a quattro volte. I vincitori saranno 12, uno per ogni mese trascorso dal lancio del programma Happy Week Business.

I premi in palio sono davvero interessanti: dodici fortunati vincitori potranno scegliere tra un monopattino elettrico o cene per due persone in ristoranti gourmet tramite cofanetti regalo. L'estrazione finale dei vincitori avverrà il 7 luglio 2023.Happy Week Business è un programma dedicato ai clienti e utenti Vodafone Business che testimonia l'impegno di Vodafone Business nel supportare le aziende e i loro dipendenti. Ogni settimana, i clienti possono usufruire di sconti e promozioni su una vasta gamma di prodotti delle più diverse marche semplicemente accedendo all'applicazione My Vodafone Business.