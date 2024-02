Motorola utilizzerà il Corning Gorilla Glass su tutti i prossimi smartphone

Motorola ha annunciato che l'intera gamma di dispositivi Motorola del 2024 includerà il Corning Gorilla Glass, a partire dalla seconda metà dell'anno in corso.

Il Gorilla Glass è stato sviluppato da Corning, una delle principali aziende al mondo nella scienza dei materiali, e ha rivoluzionato il modo in cui le persone interagiscono con i loro smartphone da oltre 15 anni. Molti smartphone Motorola già dispongono del Gorilla Glass, e questo annuncio evidenzia ulteriormente l'impegno del marchio nel fornire prodotti di alta qualità che incorporano materiali e tecnologie all'avanguardia. Questa partnership si basa anche sulla collaborazione tra Lenovo e Corning nelle categorie laptop e tablet, con l'inclusione del Gorilla Glass su alcuni laptop e tablet Lenovo selezionati.Il Gorilla Glass contribuisce alla realizzazione di design moderni per gli smartphone grazie alla sua robustezza e alla sua eccezionale resistenza. Affidabile per i principali produttori di smartphone in tutto il mondo, questa innovativa tecnologia vetrata offre una resistenza eccezionale ai danni causati da cadute e graffi, consentendo allo stesso tempo una risposta sensibile al tocco e un'esperienza utente coinvolgente.