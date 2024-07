Nothing CMF Phone 1 - lo smartphone 5G economico con retro personalizzabile

Nothing ha annunciato il lancio del suo primo smartphone sotto il marchio accessibile CMF, presentando al mondo il. Questo dispositivo si distingue per un design innovativo che include un pannello posteriore intercambiabile e un chipset Mediatek 7300, offrendo una combinazione di stile e prestazioni ad un prezzo competitivo.

Il CMF Phone 1 è dotato di un display Super AMOLED da 6.67 pollici con risoluzione Full HD+ e una luminosità di picco che raggiunge i 2.000 nit. Il pannello supporta un refresh rate fino a 120 Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz, garantendo un'esperienza visiva fluida e reattiva. La fotocamera frontale da 16 MP è inserita in un foro nel display, mentre il sensore di impronte digitali è posizionato sotto lo schermo per una maggiore sicurezza e comodità.Il design è un elemento centrale nella linea CMF e il Phone 1 non fa eccezione. Il pannello posteriore è facilmente rimovibile e sostituibile, permettendo agli utenti di cambiare il colore del telefono o sostituirlo in caso di danni. Questa caratteristica non solo aggiunge un tocco di personalizzazione, ma facilita anche altre riparazioni, potenzialmente allungando la vita del dispositivo.Il CMF Phone 1 opera con Nothing OS 2.6 basato su Android 14, offrendo funzioni di personalizzazione come il Generatore di Sfondi AI. Tuttavia, l'interfaccia rimane in gran parte simile a quella degli altri smartphone Nothing, garantendo un'esperienza d'uso coerente e intuitiva.Il dispositivo è alimentato da una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica cablata a 33W e la ricarica inversa cablata a 5W. Non è presente la ricarica wireless. Inoltre, il telefono è certificato IPX2 per la resistenza all'acqua, garantendo una certa protezione contro le gocce d'acqua. Nelle prove condotte da Nothing, il dispositivo ha resistito all'immersione in 25 cm d'acqua per 3 secondi.Il CMF Phone 1 sarà disponibile in diverse configurazioni: il modello base con 6/128 GB di memoria sarà venduto esclusivamente in India al prezzo di 15 euro. La versione da 8/128 GB sarà disponibile in tutti i mercati in cui Nothing vende i suoi dispositivi, al prezzo di 239 euro, mentre il modello top da 8/256 GB costerà 279 euro.I colori disponibili al lancio saranno Nero, Arancione, Blu e Verde. Le spedizioni del modello da 8/128 GB in Nero inizieranno il 12 luglio, mentre la variante Verde sarà disponibile dal 23 luglio. La stessa data si applica anche alla versione da 8/256 GB in Nero.