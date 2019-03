La pellicola protettiva installata di serie su Galaxy S10 e Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10+ Galaxy S10 arriveranno a tutti gli effetti nei negozi italiani fra una settimana esatta, gli acquirenti avranno la piacevole sorpresa di trovare una pellicola protettiva installata in fabbrica a protezione dello schermo.Sin dalla prima accensione si potranno utilizzare di conseguenza i due smartphone top di gamma senza il timore di graffiare l'enorme display, dotato oltretutto di fotocamera per selfie (doppia su S10+) e lettore di impronte integrati. A differenza degli altri accessori forniti in dotazione con i due smartphone, la pellicola protettiva di serie non sarÓ coperta da garanzia.Una volta deteriorata, il cliente potrÓ sostituire la pellicola a proprie spese, prestando attenzione al modello scelto. Ancora prima del lancio dei nuovi Galaxy S10 Ŕ emerso infatti che non tutte le protezioni per il display sono compatibili con il lettore di impronte a tecnologia ultrasonica. Meglio rivolgersi di conseguenza alle pellicole ufficiali Samsung, oppure a quelle di marche leader che giÓ vengono proposte online a prezzi molto pi¨ bassi.