Xiaomi Black Shark 2 - il potente top di gamma gaming annunciato in Cina

6GB RAM + 128GB: 420 euro

8GB RAM + 128GB: 460 euro

8GB RAM + 256GB: 500 euro

12GB RAM + 256GB: 550 euro

Scheda tecnica Xiaomi Black Shark 2

Display : 6.39 pollici - 1080 x 2340 punti FHD+ 19.5:9 AMOLED

: 6.39 pollici - 1080 x 2340 punti FHD+ 19.5:9 AMOLED Fotocamera principale doppia : 12+12 MP

: 12+12 MP Fotocamera secondaria : 20 MP

: 20 MP Processore : Qualcomm Snapdragon 855 Octa 2.8 GHz

: Qualcomm Snapdragon 855 Octa 2.8 GHz GPU : Adreno 640

: Adreno 640 Memoria : 8GB RAM / 128GB non espandibile

: 8GB RAM / 128GB non espandibile Sistema operativo : QuickCharge 4.0

: QuickCharge 4.0 Interfaccia utente : Joy UI

: Joy UI Batteria : 4000 mAh non rimovibile

: 4000 mAh non rimovibile Lettore di impronte : SI (in-screen)

: SI (in-screen) Face Unlock : NO

: NO Dimensioni : 163.6 x 75 x 8.8 mm

: 163.6 x 75 x 8.8 mm Peso : 205 g

: 205 g Colore scocca: Shadow Black, Frozen Silver

Xiaomi ha annunciato finalmente oggi in Cina il nuovo smartphone gaming Black Shark 2 , un prodotto di fascia alta basato sul processore Snapdragon 855 di Qualcomm e caratterizzato da numerosi accorgimenti per ottenere il massimo delle prestazioni e un'esperienza di gioco senza paragoni.Nella configurazione più costosa la dotazione prevede 12GB di RAM LPDDR4X e 256GB di memoria UFS 2.1, purtroppo non espandibile. La tecnologia Liquid Cool 3.0, con elementi dissipanti sovrapposti ed indipendenti permette di diminuire la temperatura dello Snapdragon 855 di 14 gradi in più rispetto alle soluzioni finora sviluppate da altre marche. La modalità Ludicrous consente di spingere al massimo il chip, senza incorrere in problemi di surriscaldamento.Lo schermo ha un'ampiezza di 6.39 pollici e una risoluzione FHD+. Il lettore di impronte è integrato nel vetro, il pannello ha un tempo di risposta di soli 43.5ms, refresh rate di 240Hz supporta la modalità HDR ed implementa la tecnologia Magic Press per un feedback sensoriale migliorato. Il design del Black Shark 2 è stato rinnovato rispetto ai modelli precedenti, con una nuova configurazione delle antenne wireless e una migliore ergonomia.A livello fotografico troviamo un doppio sensore posteriore da 12+12 megapixel e un sensore anteriore da 20 megapixel, mentra la batteria da 4.000mAh supporta la ricarica rapida Quick Charge 4.0 a 27W (la batteria può essere ricaricata anche durante il gioco). Da segnalare l'assenza dell' NFC.In Cina il Black Shark 2 è immediatamente disponibile, con questo listino prezzi: