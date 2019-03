Il primo prototipo di iPhone del 2007 in una galleria di immagini

A pių di dieci anni dal lancio del primo iPhone , eravamo convinti che non ci fosse pių nulla da aggiungere sullo smartphone con cui Apple č entrata nel mondo della telefonia mobile, cambiandolo per sempre. A farci ricredere, l'immagine emersa questa settimana di un prototipo di iPhone.In effetti quello della immagine č proprio un iPhone, non si tratta della scheda madre di un computer. Durante le fasi dello sviluppo, Apple aveva creato numerose schede come questa, per facilitare la messa a punto e disorientare la concorrenza (ma anche gli stessi ingegneri Apple) qualora le immagini del prototipo fossero circolate. La scheda risale al 2007, quando ormai il lancio del primo modello di iPhone era alle porte.I numerosi connettori presenti sulla scheda permettono di collegare dispositivi esterni ed effettuare le misurazioni dei segnali in qualsiasi punto del circuito. In alcuni casi la scheda era sprovvista addirittura dello schermo, per questo motivo erano previste uscite per collegare un monitor esterno.Se la scheda del primo iPhone ci fa sorridere, anche il confronto con l'ultimissimo iPhone XS Max rende l'idea di come sia evoluto il progetto negli ultimi 12 anni.