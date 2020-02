Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra ufficiali: prezzo in Italia e caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy S20

Colori scocca: Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink, Cloud White

Versione 4G con 128GB: 929 euro

Versione 5G con 128GB: 1.029 euro

Colori scocca: Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink, Cloud White Versione 4G con 128GB: 929 euro Versione 5G con 128GB: 1.029 euro

Samsung Galaxy S20+

Colori scocca: Cosmic Grey, Cloud Blue, Cosmic Black, Cloud White

Versione 4G con 128GB: 1.029 euro

Versione 5G con 128GB: 1.129 euro

Colori scocca: Cosmic Grey, Cloud Blue, Cosmic Black, Cloud White Versione 4G con 128GB: 1.029 euro Versione 5G con 128GB: 1.129 euro

Samsung Galaxy S20 Ultra

Colori scocca: Cosmic Grey, Cosmic Black

Versione 5G con 128GB: 1.379 euro

Versione 5G con 512GB: 1.579 euro

La fotocamera di Galaxy S20 offre una risoluzione estremamente elevata (108 MP per Galaxy S20 Ultra 5G, 64 MP per Galaxy S20 e Galaxy S20+), per mettere in evidenza i dettagli con straordinaria chiarezza. Galaxy S20 Ultra 5G fa un ulteriore passo avanti a livello di sensore combinando nove pixel in uno per immagini di qualità superiore in condizioni di scarsa illuminazione, utilizzando una tecnologia di binning all'avanguardia.



Grazie alla tecnologia Space Zoom di Galaxy S20, i nuovi Galaxy S20 sono in grado di catturare i soggetti più lontani con un livello di dettaglio e una risoluzione davvero sorprendenti. E' possibile, infatti, sfruttare lo zoom fino a 30x di Galaxy S20 e Galaxy S20+, oppure accorciare ulteriormente le distanze con il rivoluzionario obiettivo con lenti periscopiche di Galaxy S20 Ultra 5G dotato di uno Space Zoom fino a 100x. Con la tecnologia avanzata crop-zoom, gli utenti di Galaxy S20 possono anche catturare uno scatto, ritagliarlo e modificarlo più facilmente, mantenendo una straordinaria qualità dell'immagine.



La funzione Scatto Singolo permette di immortalare al meglio un momento mentre lo si sta vivendo. Grazie all'intelligenza artificiale di Galaxy S20, è sufficiente girare un breve video per ottenere automaticamente una serie di foto e video in diversi formati tra cui scegliere a seconda delle esigenze.



Galaxy S20 offre splendide riprese video in 8K, in modo che gli utenti possano catturare il loro mondo con colori e qualità realistici. Anche i video più 'movimentati' sembrano essere stati girati usando un gimbal, grazie alla modalità Super Stabilizzatore, alla stabilizzazione dell'immagine e all'analisi del movimento dell'Intelligenza Artificiale. E, al termine delle riprese, è possibile trasmettere i video in streaming su una TV Samsung QLED 8K per godersi la migliore esperienza visiva

Musica immersiva. Sia che ci si stia svegliando, sia che si stia andando in palestra, è possibile godersi una colonna sonora personalizzata basata sulla propria routine, grazie a una nuova integrazione tra Spotify e Bixby Routines. In più, la funzione Music Share consente di collegarsi al dispositivo di un amico tramite Bluetooth per controllare la musica riprodotta in auto o da un altoparlante.



Videochiamate eccezionali con Google Duo. Su Galaxy S20 è possibile videochattare più facilmente con tutte le persone più importanti della propria vita. Grazie alla connettività 5G, Galaxy S20 migliora l'esperienza di videochiamata attraverso un'integrazione con Google Duo. Ora si può utilizzare Duo per avviare una videochiamata e godersi, per la prima volta, la qualità Full HD . Google Duo è compatibile con tutti i sistemi operativi, quindi non si è limitati rispetto alle persone con le quali avviare una chat video. E' possibile riprendere l'intera famiglia, utilizzando l'obiettivo Ultra-grandagolare, così come parlare con un massimo di 8 amici contemporaneamente.



YouTube con 5G. I video 8K meritano di essere condivisi con tutto il mondo. Samsung ha collaborato con YouTube per consentire agli utenti di caricare i video 8K direttamente su YouTube e con le funzionalità 5G integrate è possibile sperimentare la velocità di caricamento ultraveloce.



Giochi straordinari. La serie Galaxy S20 porta il gioco mobile a un livello superiore. Con un display a 120Hz, l'esperienza di gioco sarà incredibilmente fluida, perfetta per il gaming su rete 5G. Grazie alla combinazione di un processore veloce, 12 GB di RAM , audio firmato AKG e Game Booster, che lavora in background per ottimizzare le impostazioni dello smartphone, Galaxy S20 offre prestazioni di gioco estremamente potenti.

Scheda tecnica Samsung Galaxy S20

Display : 6.2 pollici - 1440 x 3200 punti Dynamic AMOLED

: 6.2 pollici - 1440 x 3200 punti Dynamic AMOLED Fotocamera principale tripla :

• 12 MP - Flash LED - F/1.8 - FOV 79° - Wide Angle

• 64 MP - F/2.0 - FOV 76° - Telephoto

• 12 MP - F/1.8 - FOV 120° - UtraWide

: • 12 MP - Flash LED - F/1.8 - FOV 79° - Wide Angle • 64 MP - F/2.0 - FOV 76° - Telephoto • 12 MP - F/1.8 - FOV 120° - UtraWide Fotocamera secondaria :

• 10 MP - F/2.2 - Dual Pixel AF - FOV 80°

: • 10 MP - F/2.2 - Dual Pixel AF - FOV 80° Processore : Exynos 990 Octa 2.7 GHz

: Exynos 990 Octa 2.7 GHz GPU : Mali G77 MP11

: Mali G77 MP11 Memoria : 8GB RAM + 128GB espandibile con scheda microSD

: 8GB RAM + 128GB espandibile con scheda microSD Sistema operativo : Android 10

: Android 10 Interfaccia utente : One UI 2.0

: One UI 2.0 Batteria : 4000 mAh non rimovibile con ricarica a 45W con ricarica wireless

: 4000 mAh non rimovibile con ricarica a 45W con ricarica wireless Lettore di impronte : SI (in-screen)

: SI (in-screen) Face Unlock : SI

: SI NFC : SI

: SI Dimensioni : 151.7 x 69.1 x 7.9 mm

: 151.7 x 69.1 x 7.9 mm Peso : 163 g

: 163 g Colore scocca : Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink, Cloud White

: Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink, Cloud White Scocca impermeabile : con certificazione IP68

: con certificazione IP68 Data lancio : Marzo 2020

: Marzo 2020

Confronta Samsung Galaxy S20 con altri cellulari

con altri cellulari Recensioni Samsung Galaxy S20

Scheda tecnica Samsung Galaxy S20+

Display : 6.7 pollici - 1440 x 3200 punti Dynamic AMOLED

: 6.7 pollici - 1440 x 3200 punti Dynamic AMOLED Fotocamera principale quadrupla :

• 12 MP - Flash LED - F/1.8 - FOV 79° - Wide Angle

• 64 MP - F/2.0 - FOV 76° - Telephoto

• 12 MP - F/1.8 - FOV 120° - UtraWide

• 0.3 MP - F/1.0 - FOV 72° - ToF

: • 12 MP - Flash LED - F/1.8 - FOV 79° - Wide Angle • 64 MP - F/2.0 - FOV 76° - Telephoto • 12 MP - F/1.8 - FOV 120° - UtraWide • 0.3 MP - F/1.0 - FOV 72° - ToF Fotocamera secondaria :

• 10 MP - F/2.2 - Dual Pixel AF - FOV 80°

: • 10 MP - F/2.2 - Dual Pixel AF - FOV 80° Processore : Exynos 990 Octa 2.7 GHz

: Exynos 990 Octa 2.7 GHz GPU : Mali G77 MP11

: Mali G77 MP11 Memoria : 8GB RAM + 128GB espandibile con scheda microSD

: 8GB RAM + 128GB espandibile con scheda microSD Sistema operativo : Android 10

: Android 10 Interfaccia utente : One UI 2.0

: One UI 2.0 Batteria : 4500 mAh non rimovibile con ricarica a 45W con ricarica wireless

: 4500 mAh non rimovibile con ricarica a 45W con ricarica wireless Lettore di impronte : SI (in-screen)

: SI (in-screen) Face Unlock : SI

: SI NFC : SI

: SI Dimensioni : 161.9 x 73.7 x 7.8 mm

: 161.9 x 73.7 x 7.8 mm Peso : 186 g

: 186 g Colore scocca : Cosmic Grey, Cloud Blue, Cosmic Black, Cloud White

: Cosmic Grey, Cloud Blue, Cosmic Black, Cloud White Scocca impermeabile : con certificazione IP68

: con certificazione IP68 Data lancio : Marzo 2020

: Marzo 2020

Confronta Samsung Galaxy S20+ con altri cellulari

con altri cellulari Recensioni Samsung Galaxy S20+

Scheda tecnica Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Display : 6.9 pollici - 1440 x 3200 punti Dynamic AMOLED

: 6.9 pollici - 1440 x 3200 punti Dynamic AMOLED Fotocamera principale quadrupla :

• 108 MP - Flash LED - F/1.8 - FOV 79° - Wide Angle

• 48 MP - F/3.5 - FOV 24° - Telephoto

• 12 MP - F/2.2 - FOV 120° - UtraWide

• 0.3 MP - F/1.0 - FOV 72° - ToF

: • 108 MP - Flash LED - F/1.8 - FOV 79° - Wide Angle • 48 MP - F/3.5 - FOV 24° - Telephoto • 12 MP - F/2.2 - FOV 120° - UtraWide • 0.3 MP - F/1.0 - FOV 72° - ToF Fotocamera secondaria :

• 40 MP - F/2.2 - Dual Pixel AF - FOV 80°

: • 40 MP - F/2.2 - Dual Pixel AF - FOV 80° Processore : Exynos 990 Octa 2.7 GHz

: Exynos 990 Octa 2.7 GHz GPU : Mali G77 MP11

: Mali G77 MP11 Memoria : 12GB RAM + 128GB espandibile con scheda microSD

: 12GB RAM + 128GB espandibile con scheda microSD Sistema operativo : Android 10

: Android 10 Interfaccia utente : One UI 2.0

: One UI 2.0 Batteria : 5000 mAh non rimovibile con ricarica a 45W con ricarica wireless

: 5000 mAh non rimovibile con ricarica a 45W con ricarica wireless Lettore di impronte : SI (in-screen)

: SI (in-screen) Face Unlock : SI

: SI NFC : SI

: SI Dimensioni : 166.9 x 76 x 8.8 mm

: 166.9 x 76 x 8.8 mm Peso : 220 g

: 220 g Colore scocca : Cosmic Grey, Cosmic Black

: Cosmic Grey, Cosmic Black Scocca impermeabile : con certificazione IP68

: con certificazione IP68 Data lancio : Marzo 2020

: Marzo 2020

Confronta Samsung Galaxy S20 Ultra 5G con altri cellulari

con altri cellulari Recensioni Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

I nuovi Galaxy S20 introducono una nuova architettura tecnologica per la fotocamera che combina le potenzialità dell'intelligenza artificiale con il sensore fotografico di Samsung più grande di sempre per una straordinaria qualità delle immagini. Insieme alla fotocamera, Galaxy S20 rende migliore e più semplice l'esperienza di tutto ciò che amiamo fare con i nostri smartphone: ascoltare la musica personalizzata per ogni momento della giornata, guardare video nel migliore dei modi e giocare con la qualità di una console portatile.Progettato in base al modo in cui viviamo, Galaxy S20 introduce un sistema di fotocamere completamente nuovo, basato sull'intelligenza artificiale e con il più grande sensore di immagine di sempre, per far emergere il meglio in ogni immagine e in ogni momento.Galaxy S20 rende migliore e più semplice l'esperienza di tutto ciò che amiamo fare sul nostro smartphone. Grazie alle nuove funzionalità e a partnership importanti, ispirate al concetto di collaborazione aperta, Galaxy S20 è progettato per il modo in cui oggi utilizziamo i nostri smartphone e per adattarsi perfettamente ad uno stile di vita in continua evoluzione.Galaxy S20 integra le migliori tecnologie che gli utenti Galaxy hanno imparato a conoscere da tempo. È anche il device più sicuro che Samsung abbia mai realizzato, grazie all'integrazione di Knox, la piattaforma di sicurezza mobile leader del settore che protegge il dispositivo dal chip fino al software. Galaxy S20 è, inoltre, dotato di un nuovo processore sicuro, chiamato Guardian Chip, per la protezione da potenziali attacchi all'hardware.Alimentato da una batteria più grande e più intelligente, Galaxy S20 viene fornito con un caricabatterie in grado di supportare la Ricarcia Ultra-Rapida da 25W. In aggiunta, Galaxy S20 è dotato di un'ampia capacità di archiviazione (128 GB per Galaxy S20 e Galaxy S20 Ultra 5G; 128 GB e 512 GB per Galaxy S20+).Con Galaxy S20, si avrà a disposizione anche l'interfaccia più pulita, semplice e intuitiva di Samsung, One UI 2. E' possibile anche utilizzare Galaxy S20 per controllare la propria smart home attraverso SmartThings, raggiungere gli obiettivi di salute grazie a Samsung Health, pagare con Samsung Pay e altro ancora.Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra 5G saranno disponibili nei negozi fisici e online a partire dal 13 marzo 2020. Galaxy S20 sarà in vendita nella versione 4G LTE ad un prezzo consigliato di €929 e nella versione 5G ad un prezzo consigliato di €1.029. Galaxy S20+ sarà disponibile nella versione 4G LTE ad un prezzo consigliato di €1.029, nella versione 5G con 128GB di memoria interna ad un prezzo consigliato di €1.129, e in esclusiva solo sullo Samsung Shop online nella versione 5G con 512GB di memoria interna ad un prezzo consigliato da €1.279. Galaxy S20 Ultra 5G sarà disponibile ad un prezzo consigliato di €1.379. La serie Galaxy S20 sarà disponibile in varie colorazioni esclusive.* Galaxy S20: Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink, Cloud White* Galaxy S20+: Cosmic Grey, Cloud Blue, Cosmic Black, Cloud White* Galaxy S20 Ultra 5G: Cosmic Grey, Cosmic Black