Sony Xperia 1 II - un top di gamma con Snapdragon 865 e fotocamera professionale

Sony Mobile cala il suo asso, con il top di gamma Xperia 1 II che la casa giapponese ha annunciato con un evento streaming questa mattina, in sostituzione della conferenza stampa inizialmente in programma al Mobile World Congress La piattaforma mobile 5G Qualcomm Snapdragon 865 e il modem-RF 5G Snapdragon X55 offrono possibilità di gioco, fotografia, multi-tasking e connessione mai viste prima, con l'incredibile velocità del 5G e alle prestazioni ottimizzate con CPU e GPU più veloci del 25% rispetto al modello precedente.Sony Xperia 1 II sfrutta la tecnologia sviluppata per le fotocamere a obiettivo intercambiabile Alpha, per offrire un AF continuo in grado di eseguire il calcolo di AF/AE a 60 volte al secondo. Questo consente di avere il primo tracking AF/AE continuo al mondo per scattare ad alta velocità a un massimo di 20 fps — funzione particolarmente utile per catturare soggetti in movimento come bambini o animali, ma anche gli sport più dinamici.Il Real Time Eye AF, funzione che blocca la messa a fuoco sugli occhi del soggetto per regalare meravigliosi ritratti, è ora disponibile sia per persone sia per animali. Le messa a fuoco rapida di Xperia 1 II funziona anche in condizioni di scarsa illuminazione e assicura immagini di qualità persino nelle situazioni più impegnative, grazie all'unione di quattro diverse tecnologie: sensore Dual Photo diode, sistema di autofocus che copre quasi il 70% del sensore], sensore 3D iToF e nuovo, ampio sensore Exmor RS da 1/1,7' per dispositivi mobili, 1,5 volte più sensibile rispetto al modello precedente, per un autofocus rapido e preciso anche quando la luminosità è ridotta.La tripla fotocamera garantisce una fantastica versatilità grazie alle tre lunghezze focali: 16mm/24mm/70mm. La nuova Photography Pro 'technology from Alpha' propone una interfaccia utente che risulterà familiare agli utenti delle fotocamere Alpha, con controlli manuali per impostare ISO, velocità dell'otturatore e altro ancora.Imaging Edge for Mobile collega Xperia 1 II alle fotocamere Alpha di Sony consentendo di trasformare il telefono in un monitor esterno di alta qualità e di controllare da remoto, tra le altre, composizione, modalità di messa a fuoco e sensibilità ISO. L'applicazione consente inoltre di trasferire le foto scattate con Alpha su Xperia 1 II per rivedere colori e tonalità con una precisione di livello professionale.Cinematography Pro 'powered by CineAlta' supporta le riprese cinematografiche a un frame rate elevato di 120 fps a 10 bit in risoluzione 2K HDR e 4K HDR 21:9 a 24/25/30/60 fps, garantendo un'esperienza di registrazione cinematografica. Impostazioni ottimizzate di bilanciamento del bianco, Touch AF, controlli di misurazione manuale per l'impostazione dell'esposizione e misuratore del livello offrono un maggiore controllo manuale, mentre l'esclusiva tecnologia Wind filter di Sony riduce i rumori e le interferenze del vento per registrazioni audio sempre nitide.Smart e potenteXperia 1 II include una potente batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida, - fino al 50% in soli 30 minuti - ed è dotato di ricarica wireless Qi rapida per non restare mai a secco, anche fuori casa. Sony si impegna costantemente nello sviluppo di tecnologie che allunghino la vita della batteria e la mantengano integra più a lungo possibile: tra queste spicca 'Battery Care', basata sull'intelligenza artificiale, che si adatta alle tue abitudini personali.Xperia 1 II è nato per offrire un intrattenimento incredibilmente completo, che si tratti di ascoltare musica o guardare un film. La tecnologia di riduzione del Motion Blur (sfocature in movimento) è equivalente a quella di un display da 90 Hz e riduce i ritardi nei fotogrammi per una qualità dell'immagine cristallina, mentre l'audio Dolby Atmos, messo a punto insieme a Sony Pictures Entertainment, assicura un'esperienza audio surround davvero multidimensionale.Sfruttando le conoscenze maturate da Sony nell'ambito dell'intrattenimento musicale e dell'hardware per l'audio, Xperia 1 II è stato progettato per offrire un'esperienza di ascolto assolutamente autentica con la sezione audio messa a punto in collaborazione con Sony Music Entertainment. Xperia 1 II è il primo smartphone al mondo dotato di decodifica hardware 360 Reality Audio, che ottimizza la qualità sonora durante l'ascolto con TIDAL, nota piattaforma di intrattenimento e streaming musicale.La riproduzione musicale raggiunge sempre una qualità elevata, sia che si scelgano gli speaker stereo frontali sia le cuffie, wireless o collegate con il jack da 3,5 mm. L'incredibile perfezionamento dell'audio ha ridotto il crosstalk a soli 20 dB, oltre il 90% inferiore rispetto alla connessione cuffie tramite USB-C.Oltre ad audio ad Alta Risoluzione e ad Alta Risoluzione wireless Xperia 1 II è il primo smartphone a includere DSEE Ultimate. La nuova tecnologia sfrutta l'intelligenza artificiale per ottimizzare automaticamente frequenza audio e bit rate in tempo reale, approssimando la qualità di ogni brano a quella dell'alta risoluzione; funziona con cuffie wireless o con cavo e con musica in streaming o archiviata localmente.Xperia 1 II è dotato di certificazione IP65/68 (resistente all'acqua e di Corning Gorilla Glass 6 su entrambi i lati: un dispositivo tanto elegante quanto resistente.Xperia 1 II sarà disponibile in Europa in versione nera e viola e supporterà Android 10 a partire dalla primavera 2020, ad un prezzo che per il momento non è stato ancora confermato.