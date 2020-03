OnePlus Snowbot Battle, un battaglia di palle di neve in 5G

Per dimostrare il vero potenziale del 5G e come questo possa cambiare il modo in cui le persone interagiscono con gli smartphone, OnePlus presenta gli 'Snowbots', robot spara-palle di neve che prenderanno parte alla Snowbot Battle.La OnePlus Snowbot Battle , ospitata nell'area di Ruka-Kuusamo in Lapponia, inizia il 9 marzo alle 13:00 (ora italiana) con un primo evento Human vs Robots, durante il quale un numero selezionato di partecipanti creerà delle squadre con l'obiettivo di sfidare gli avversari 'Snowbots'. A partire dalla sera dello stesso giorno, la battaglia avrà luogo online e permetterà a tutta la community OnePlus, in qualsiasi parte del mondo, di controllare in tempo reale e online gli 'Snowbots' e iniziare così la sfida a palle di neve più grande al mondo.Per far vivere lo spirito della community a tutto tondo, l'azienda dà il via a un concorso sui suoi canali social in cui alcuni fortunati utenti potranno vincere un viaggio in Lapponia e partecipare di persona alla OnePlus Snowbot Battle.