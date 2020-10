Samsung Galaxy A42 5G - confermate le caratteristiche dello smartphone 5G meno costoso

Scheda tecnica Samsung Galaxy A42 5G

Display : 6.6 pollici con notch - 720 x 1600 punti Super AMOLED

: 6.6 pollici con notch - 720 x 1600 punti Super AMOLED Fotocamera principale quadrupla :

• 48 MP - F/2.0 - Flash LED - Autofocus PDAF

• 8 MP - F/2.2 - Ultrawide

• 5 MP - F/2.4 - Depth

• 5 MP - F/2.4 - Macro

: • 48 MP - F/2.0 - Flash LED - Autofocus PDAF • 8 MP - F/2.2 - Ultrawide • 5 MP - F/2.4 - Depth • 5 MP - F/2.4 - Macro Fotocamera secondaria :

• 20 MP - F/2.2

: • 20 MP - F/2.2 Processore : Qualcomm Snapdragon 750 Octa 2.2 GHz a 8nm

: Qualcomm Snapdragon 750 Octa 2.2 GHz a 8nm GPU : Adreno 619

: Adreno 619 Memoria : 4GB RAM + 128GB espandibile con scheda microSD

: 4GB RAM + 128GB espandibile con scheda microSD Sistema operativo : Android 10

: Android 10 Interfaccia utente : One UI 2.0

: One UI 2.0 Batteria : 5000 mAh non rimovibile con ricarica a 15W

: 5000 mAh non rimovibile con ricarica a 15W Lettore di impronte : SI (in-screen)

: SI (in-screen) Face Unlock : SI

: SI NFC : SI

: SI Dimensioni : 164.4 x 75.9 x 8.6 mm

: 164.4 x 75.9 x 8.6 mm Peso : 190 g

: 190 g Colore scocca : Prism Dot Black, Prism Dot White, Prism Dot Gray

: Prism Dot Black, Prism Dot White, Prism Dot Gray Data lancio : Novembre 2020

: Novembre 2020

Le caratteristiche tecniche del Galaxy A42 5G sono state finalmente confermate da Samsung, dopo la presentazione ufficiale dello smartphone che il mese scorso aveva lasciato molti punti da chiarire.Il prezzo non è stato confermato, ma stando a quanto emerso nelle scorse settimane dovrebbe essere di 369 euro in Europa (ma non sappiamo a quale delle tre configurazioni RAM si riferisca).Il Galaxy A42 5G sarà uno dei primi smartphone al mondo ad utilizzare lo Snapdragon 750G , il nuovo processore svelato ieri da Qualcomm. L'anticipazione emerge dai benchmark, che riportano per il processore caratteristiche riconducibili al nuovo chip.Nell'annunciare due giorni fa il Galaxy A42 5G , Samsung è stata piuttosto avara in merito ai particolari del prodotto.Grazie alla filiale dell'azienda in Germania, emergono tuttavia alcune informazioni interessanti. Nello specifico, lo smartphone sarà disponibile in Europa a novembre, ad un prezzo di 369 euro.Il Galaxy A42 5G è stato ufficializzato oggi da Samsung . La casa coreana ne ha rivelato il design, riservandosi di fornire tutti i dettagli poco prima del lancio sul mercato, entro la fine dell'anno.Galaxy A42 5G prevede uno schermo Super AMOLED da 6.6 pollici (il formato dovrebbe essere FHD+) con notch a goccia. Ci aspettiamo inoltre la presenza del lettore di impronte integrato nello schermo, peculiarità che del resto caratterizza il Galaxy A41 Quattro i sensori per la fotocamera principale, dei quali al momento non vengono fornite le risoluzioni. Nessuna informazione nè sul processore utilizzato, stando alle indiscrezioni delle scorse settimane la batteria dovrebbe avere una capacità di 5.000mAh.Il presunto Samsungin versione 5G (forse l'unica che sarà lanciata) è stato rilevato in Geekbench, con codice prodotto SM-A426B. I benchmark all'apparenza confermano la presenza di un chip Snapdragon 765G, tuttavia nella sezione relativa ai dettagli del processore risulta invece una GPU Adreno 619 riconducibile a uno Snapdragon 690.Per la cronaca la dotazione prevederebbe inoltre 4GB RAM e sistema operativo Android 10 installato all'origine. La recente certificazione 3C rilasciata in Cina ha messo in evidenza infine una batteria da 4.860mAh di capacità.Un nuovo tassello va ad aggiungersi all'elenco delle caratteristiche tecniche del, smartphone che Samsung ha intenzione di lanciare nei prossimi mesi come evoluzione dei modelli A51 Le ultime anticipazioni riguardano la batteria, che sul Samsung A42 avrà una capacità di 5.000mAh (e codice identificativo EB-BA426ABY). A titolo di cronaca ricordiamo che A51 e A51 5G prevedono rispettivamente una batteria da 4.000 e 4.500mAh.Il secondo semestre del 2020 è alle porte, con tanti nuovi smartphone in arrivo entro la fine dell'anno. Per quanto riguarda Samsung, una delle novità sulla fascia medio-bassa sarà il modellodel quale iniziano ad emergere le prime indiscrezioni.Il Samsung Galaxy A42, per quanto difficilmente paragonabile ai top di gamma serie Galaxy S e Galaxy Note, sarà un prodotto molto importante nella strategia della casa coreana. Identificato dalla sigla, questo smartphone sarà il Samsung più economico a disporre del supporto 5G.E' interessante osservare che allo stato attuale non abbiamo alcuna notizia di una versione solo 4G del Galaxy A42, un ulteriore segnale della crescente importanza del 5G fra le funzionalità di uno smartphone.Stando alle fonti il Samsung A42 è nello stadio iniziale dello sviluppo, questo significa che potrebbe vedere la luce a fine anno, se non addirittura nel 2021. Tre le colorazioni attese per la scocca (Gray, Black e White), 128GB la capienza minima della memoria interna.