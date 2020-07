Qualcomm annuncia la tecnologia di ricarica rapida Quick Charge 5

Qualcomm annuncia Quick Charge 5, la nuova tecnologia veloce di ricarica pensata i dispositivi Android che offre tempi di attesa senza precedenti e migliore efficienza rispetto alle versioni precedenti.Quick Charge 5 supporta batterie in configurazione 2S e fino a 20V in power delivery. Sono previste 12 diverse protezioni a livello di voltaggio, corrente e temperatura (la ricarica oltretutto sviluppa 10 gradi in meno rispetto al Quick Charge 4).'Quick Charge 5, la nostra soluzione di ricarica più veloce e più versatile al mondo, consentirà ai consumatori di utilizzare i propri dispositivi per periodi di tempo più lunghi, senza preoccuparsi dei tempi di ricarica. Siamo orgogliosi di espandere il nostro portoflio tecnologico e rendere la ricarica da 100W+ una soluzione commerciale. Lavoriamo a stretto contatto con i produttori per sviluppare device all'avanguardia in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori in termini di esperienze mobile più immersive e accessibili', ha dichiarato Ev Roach, vice presidente product management di Qualcomm.