Oppo inaugura un nuovo data center completamente 'green'

Oppo punta a raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2050 in tutte le sue attività. In occasione della Giornata della Terra del 2023, l'azienda ha presentato il suo primo centro dati, l' IDC AndesBrain (Binhaiwan Bay), che utilizza al 100% energia rinnovabile e adotta tecnologie innovative per migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2.

Tra le tecnologie innovative adottate dal centro dati, spicca la tecnologia di raffreddamento a immersione, che consiste nell'immergere i server in un liquido non conduttivo per rimuovere il calore generato durante il funzionamento, riducendo così l'uso di ventole e condizionatori d'aria. Il calore recuperato può essere riutilizzato in altre aree, come il riscaldamento del dormitorio e la fornitura di acqua calda.

Oppo ha anche sviluppato una piattaforma per analizzare i dati delle emissioni di carbonio provenienti dai servizi e dai server cloud costruiti da Oppo in tutto il mondo, dimostrando il suo impegno nella digitalizzazione della gestione delle emissioni di carbonio.L' IDC Oppo AndesBrain (Binhaiwan Bay) rappresenta la dedizione di Oppo all'integrazione di infrastrutture e innovazioni aziendali per preservare il pianeta, in linea con la sua missione 'Technology for Mankind, Kindness for the World'.