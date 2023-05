Huawei Mate X3 - lo smartphone pieghevole debutta in Italia a ben 2.200 euro

Huawei lancia oggi in Europa lo smartphone pieghevole Mate X3 , per andare a contrastare dispositivi quali il Galaxy Z Fold 4 leader incontrastato di categoria.

Come avevamo messo in evidenza a fine marzo, al momento della presentazione di Mate X3 in Cina, nonostante gli schermi leggermente più grandi e la batteria più capiente troviamo un processore Snapdragon 8+ Gen 1 dello scorso anno (che comunque è lo stesso dello Z Fold 4) senza 4G, olretutto a fronte di un prezzo di listino per lo smartphone di ben 2.199,90 euro.

Scheda tecnica Huawei Mate X3

Display : 7.85 pollici - 2496 x 2224 punti OLED - Fotocamera In-Display - Refresh rate 120Hz

: 7.85 pollici - 2496 x 2224 punti OLED - Fotocamera In-Display - Refresh rate 120Hz Fotocamera principale quadrupla :

• 50 MP - F/1.8 - Flash LED - Autofocus PDAF

• 13 MP - F/2.2

• 8 MP - F/2.4

• ToF

: • 50 MP - F/1.8 - Flash LED - Autofocus PDAF • 13 MP - F/2.2 • 8 MP - F/2.4 • ToF Fotocamera secondaria :

• 8 MP - F/2.4

: • 8 MP - F/2.4 Processore : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4G) Octa Core 3.2 GHz a 4nm

: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4G) Octa Core 3.2 GHz a 4nm GPU : Adreno 730

: Adreno 730 Memoria : 8GB RAM + 256GB espandibile con NM Card

: 8GB RAM + 256GB espandibile con NM Card Rete mobile : 4G

: 4G Sistema operativo : HarmonyOS 3.1

: HarmonyOS 3.1 Batteria : 4800 mAh non rimovibile con ricarica a 66W

: 4800 mAh non rimovibile con ricarica a 66W Lettore di impronte : SI (laterale)

: SI (laterale) Face Unlock : NO

: NO NFC : SI

: SI Dimensioni : 156.9 x 72.4 x 11.8 mm

: 156.9 x 72.4 x 11.8 mm Peso : 239 g

: 239 g Colore scocca : Black, White, Purple, Dark Green, Gold

: Black, White, Purple, Dark Green, Gold Scocca impermeabile : con certificazione IP68

: con certificazione IP68 Data lancio : Aprile 2023

: Aprile 2023

Con Mate X3 la casa cinese punta a ridefinire gli standard di peso, spessore e affidabilità su un dispositivo della stessa categoria. Tutte queste caratteristiche hanno reso Huawei Mate X3 lo smartphone pieghevole con schermo ampio più sottile e leggero al mondo ed è stato aggiornato su tutti i fronti rispetto ai modelli precedenti, a partire dagli schermi interni ed esterni, e passando per la cerniera multidimensionale di nuova generazione e il sistema di imaging delle fotocamere.Mate X3 è disponibile da oggi nelle colorazioni Feather-Sand Glass nera e nella versione in finta pelle verde scuro al prezzo di 2.199,90 euro nella versione 12GB RAM + 512GB. Fino al 5 giugno sarà possibile ottenere in regalo Watch GT3 in versione 46mm Active Black oppure 42mm Elegant White.