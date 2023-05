Sony Xperia 10 V - una scocca leggerissima per il nuovo smartphone 5G

Sony ha presentato oggi Xperia 10 V , uno smartphone di fascia media leggero, compatto e facile da portare ovunque, ma anche ricco di funzioni e tecnologie.

La batteria a elevata capacità, in grado di riprodurre ininterrottamente video per circa 34 ore, è racchiusa nel corpo più leggero al mondo, rifinito con una cornice sottilissima e comodo da usare anche in giro, con una mano sola. Il touchscreen Corning Gorilla Glass Victus, inoltre, è garanzia di robustezza e lunga durata.

Scheda tecnica Sony Xperia 10 V

Display : 6.1 pollici - 1080 x 2520 punti FHD+ OLED - Refresh rate 60Hz

: 6.1 pollici - 1080 x 2520 punti FHD+ OLED - Refresh rate 60Hz Fotocamera principale tripla :

• 48 MP - F/1.8 - Flash LED - FOV 80°

• 8 MP - F/2.2 - FOV 43°

• 8 MP - F/2.2 - FOV 120°

: • 48 MP - F/1.8 - Flash LED - FOV 80° • 8 MP - F/2.2 - FOV 43° • 8 MP - F/2.2 - FOV 120° Fotocamera secondaria :

• 8 MP - F/2.0 - 1.12 µm pixel - FOV 78°

: • 8 MP - F/2.0 - 1.12 µm pixel - FOV 78° Processore : Qualcomm Snapdragon 695 Octa Core 2.2 GHz a 8nm

: Qualcomm Snapdragon 695 Octa Core 2.2 GHz a 8nm GPU : Adreno 619L

: Adreno 619L Memoria : 6GB RAM + 128GB espandibile con scheda microSD

: 6GB RAM + 128GB espandibile con scheda microSD Rete mobile : 5G

: 5G Sistema operativo : Android 13

: Android 13 Batteria : 5000 mAh non rimovibile con ricarica a 30W

: 5000 mAh non rimovibile con ricarica a 30W Lettore di impronte : SI (laterale)

: SI (laterale) Face Unlock : NO

: NO NFC : SI

: SI Dimensioni : 155 x 68 x 8.3 mm

: 155 x 68 x 8.3 mm Peso : 159 g

: 159 g Scocca impermeabile : con certificazione IPX5/IPX8

: con certificazione IPX5/IPX8 Data lancio : Giugno 2023

: Giugno 2023

Confronta Sony Xperia 10 V con altri cellulari

con altri cellulari Aggiungi Sony Xperia 10 V ai preferiti

La fotocamera è dotata di un nuovo sensore d'immagine circa 1.6 volte più ampio rispetto al modello precedente[i], indispensabile per ridurre il rumore nelle scene buie. Gli altoparlanti sul lato anteriore dello smartphone emettono un vero audio stereo potente e bilanciato, adatto sia ai film che alla musica.Lo schermo OLED Full HD+ da 6.1 pollici è circa 1.5 volte più luminoso rispetto al modello precedente e quindi più facile da osservare all'aperto. Il display TRILUMINOS per dispositivi mobili attinge all'esperienza pluriennale di Sony nel campo dei televisori per ottimizzare la visione dei film, riproducendo immagini vivide e straordinarie.Oltre a disporre di un jack audio da 3.5 millimetri, Xperia 10 V supporta la tecnologia di trasmissione wireless LDAC, che consente di ascoltare suoni in alta qualità e risoluzione con qualsiasi tipo di cuffia, cablata o meno. DSEE Ultimate, la tecnologia AI proprietaria di Sony, ottimizza la qualità sonora dei servizi di streaming, avvicinandola all'alta risoluzione.Xperia 10 V cattura, con semplicità, la vita in tutte le sue sfaccettature. La tecnologia di rilevamento di scene, condizioni e soggetti decide in automatico le impostazioni ideali per realizzare lo scatto perfetto, senza dover perdere tempo a selezionarle.I tre obiettivi della fotocamera posteriore, con lunghezza focale 16 mm (F2.2), 26 mm (F1.8) e 54 mm (F2.2), ampliano le opzioni di scatto. Il grandangolo, inoltre, integra un nuovo sensore d'immagine ] quasi 1.6 volte più ampio rispetto al modello precedente, per assorbire più luce e ottenere scene nitide e senza rumore, anche in situazioni di scarsa illuminazione. La stabilizzazione ottica dell'immagine è particolarmente utile per le scene difficili da fotografare, ad esempio perchè buie, ad alto contrasto o notturne.La fotocamera anteriore prevede una funzione di otturazione manuale per scattare facilmente selfie a mano libera: per attivare l'otturatore, basta puntare il palmo verso il dispositivo. L'esclusiva stabilizzazione d'immagine ibrida di Sony (Optical SteadyShot) combina ottica ed elettronica per limitare l'effetto mosso nella registrazione dei video.Con soli 159 grammi di peso, il nuovo Xperia 10 V è ufficialmente lo smartphone 5G più leggero al mondo, con una batteria da 5.000 mAh che consente di riprodurre video per ben 34 ore consecutive (circa). La struttura con grado di protezione IP65/68 all'acqua e alla polvere è completata da un display Corning Gorilla Glass Victus altamente resistente a schizzi e graffi.Lo smartphone supporta le eSIM e la memoria interna di 6 GB RAM e 128GB di storage può essere integrata con una scheda microSDXC fino a 1 TB, per salvare grandi quantità di dati senza dover ricorrere ai servizi cloud.Per una maggiore praticità, Xperia 10 V permette di accedere rapidamente alle app dal menu Side sense, mentre l'interruttore 21:9 Multi-Window divide la schermata in due parti, per poter navigare su internet e, contemporaneamente, guardare video in formato 21:9 integrale.Il nuovo Xperia 10 V sarà disponibile in lavanda, verde salvia, bianco e nero a partire da metà giugno ad un prezzo consigliato al pubblico di 449 in Europa.