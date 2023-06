Honor Magic V2 - nuovo smartphone pieghevole 'rivoluzionario' in arrivo il 12 luglio

George Zhao, amministratore delegato di Honor, ha tenuto in queste ore un discorso sulla innovazione e l'evoluzione nel mondo dei telefoni cellulari. Durante il suo intervento, ha rivelato che l'azienda presenterà il nuovoil prossimo 12 luglio. Secondo il manager, il nuovo telefono 'rivoluzionerà l'esperienza dei dispositivi pieghevoli'.

Quando l'azienda ha lanciato il Magic Vs , rappresentava un miglioramento rispetto al primo Magic V , con un corpo più leggero del 10% e una cerniera completamente riprogettata. Zhao non ha rivelato cosa renderebbe il V2 così rivoluzionario, ma ci aspettiamo che l'azienda affronti alcuni dei difetti dei suoi predecessori. E possibile che vengano implementate funzionalità come la resistenza all'acqua, la ricarica wireless e altre caratteristiche anche quando il telefono è piegato a metà.

Già la scorsa settimana avevamo sentito la data del 12 luglio in una voce di corridoio. La fonte affermava che il display LTPO AMOLED avrebbe avuto un refresh rate più elevato. Il telefono potrebbe essere disponibile in due versioni, una con il processore Snapdragon 8+ Gen 1 dello scorso anno e l'altra con il processore di punta attuale, Snapdragon 8 Gen 2.