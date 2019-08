Realme XT - primo smartphone al mondo con fotocamera da 64MP

Con qualche ora di anticipo rispetto al lancio del Redmi Note 8 Pro, Realme ha pensato di ufficializzare il suo nuovo Realmecon il chiaro intento di aggiudicarsi il primato del primo smartphone al mondo dotato di fotocamera da 64MP.Per rovinare i progetti della rivale, Realme ha inviato il nuovo smartphone ai principali siti web di settore in India, in modo che il prodotto effettivamente potesse arrivare nelle loro mani.Come anticipato, Realme XT pu˛ essere considerata la versione potenziata del Realme 5 Pro . Il processore resta tuttavia uno Snapdragon 712, immutata anche la capacitÓ della batteria, di 4.000mAh. Troveremo uno schermo da 6.4 pollici Super AMOLED con notch e lettore di impronte incorporato, 8GB RAM + 128GB in configurazione massima e un comparto fotografico con sensori da 64+8+2+2MP.Realme XT sarÓ venduto in anteprima in India, a partire dalla seconda metÓ di settembre. Con molta probabilitÓ il prodotto potrÓ essere acquistato nelle settimane successive anche in altri paesi, Italia compresa.