Sony potrebbe lanciare uno smartphone pieghevole compatto nei prossimi mesi

l mercato dei telefoni pieghevoli si Ŕ arricchito nel corso dell'ultimo anno con l'introduzione di modelli da parte di diverse marche. E ora, secondo una nuova voce di corridoio, sembra che anche Sony voglia unirsi alla competizione con il suo smartphone pieghevole a conchiglia.

La notizia Ŕ emersa in un post su un forum in Corea del Sud, anche se le informazioni condivise sono piuttosto vaghe. Secondo la fonte, dovremmo aspettarci un nuovo modello pieghevole di fascia alta della serie Xperia Compact.

Si dice che il presunto dispositivo non avrÓ uno schermo di copertura, il che suona strano considerando che tutti gli altri telefoni pieghevoli ad apertura verticale finora hanno avuto qualche forma di schermo secondario.Al momento non ci sono altre informazioni sulle specifiche, quindi dovremo aspettare per vedere se Sony ha davvero in programma di riprendere la serie Xperia Compact come un telefono pieghevole a conchiglia.