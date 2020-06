Asus annuncia la partnership con Unity Technologies

Il marchio Republic of Gamers (ROG) di Asus è diventato un Verified Solutions Partner di Unity Technologies, la più importante piattaforma al mondo per la creazione e l'utilizzo di contenuti interattivi in real time 3D (RT3D).Gli sviluppatori avranno la possibilità di ottenere un singolo plugin a supporto di tutte e 5 le funzioni ROG Phone attraverso Unity Asset Store, o potranno contattare il team R&D di Asus ROG direttamente per mail, in inglese, al seguente indirizzo: rogphone_dev@asus.com. I plugin ROG Phone comprendono gli SDK per TwinView, Gamepad, Aura Light, Refresh Rate Control e Performance Boost. Ulteriori SDK potrebbero essere aggiunti e resi disponibili in futuro.Con l'obiettivo di promuovere e far crescere questa nuova partnership, ROG programma di partecipare a importanti eventi selezionati dedicati agli sviluppatori durante il 2020. Le ultime notizie e gli sviluppi sulla partnership si possono trovare sui canali ufficiali ROG: ROG è molto felice del potenziale di questa nuova partnership, che renderà l'ecosistema per il mobile gaming di ROG Phone una piattaforma ancora più coinvolgente per gli sviluppatori e i giocatori.