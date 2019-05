Honor 20 e Honor 20 Pro stupiscono per la fotocamera, ma il resto non convince

Prezzo Honor 20 in italia

6GB RAM + 128GB: 499 euro

Scheda tecnica Honor 20

Display : 6.26 pollici - 1080 x 2340 punti FHD+ 19.5:9 IPS

: 6.26 pollici - 1080 x 2340 punti FHD+ 19.5:9 IPS Fotocamera principale quadrupla : 48+16+2+2 MP

: 48+16+2+2 MP Fotocamera secondaria : 32 MP

: 32 MP Processore : HiSilicon Kirin 970 Octa 2.3 GHz

: HiSilicon Kirin 970 Octa 2.3 GHz GPU : Mali-G72 MP12

: Mali-G72 MP12 Memoria : 6GB RAM / 128GB + microSD

: 6GB RAM / 128GB + microSD Sistema operativo : Android 9

: Android 9 Interfaccia utente : Magic UI 2.1

: Magic UI 2.1 Batteria : 3750 mAh non rimovibile

: 3750 mAh non rimovibile Lettore di impronte : SI (laterale)

: SI (laterale) Face Unlock : SI

: SI Dimensioni : 154.2 x 74 x 7.9 mm

: 154.2 x 74 x 7.9 mm Peso : 174 g

: 174 g Colore scocca : Midnight Black, Sapphire Blue

Prezzo Honor 20 Pro in italia

8GB RAM + 256GB: 599 euro - disponibile fine giugno

Scheda tecnica Honor 20 Pro

Display : 6.26 pollici - 1080 x 2340 punti FHD+ 19.5:9 IPS

: 6.26 pollici - 1080 x 2340 punti FHD+ 19.5:9 IPS Fotocamera principale quadrupla : 48+16+8+2 MP

: 48+16+8+2 MP Fotocamera secondaria : 32 MP

: 32 MP Processore : HiSilicon Kirin 970 Octa 2.3 GHz

: HiSilicon Kirin 970 Octa 2.3 GHz GPU : Mali-G72 MP12

: Mali-G72 MP12 Memoria : 8GB RAM / 256GB + microSD

: 8GB RAM / 256GB + microSD Sistema operativo : Android 9

: Android 9 Interfaccia utente : Magic UI 2.1

: Magic UI 2.1 Batteria : 4000 mAh non rimovibile

: 4000 mAh non rimovibile Lettore di impronte : SI (laterale)

: SI (laterale) Face Unlock : SI

: SI Dimensioni : 154.6 x 74 x 8.4 mm

: 154.6 x 74 x 8.4 mm Peso : 182 g

: 182 g Colore scocca : Midnight Black, Sapphire Blue

La possibilitÓ di perdere le licenze per il sistema operativo Android e di non essere in grado di assicurare pi¨ il supporto software alla propria clientela, come pure l' incertezza sulle forniture di componentistica dagli USA , non ha impedito ai cinesi di Huawei, tramite la sottomarca Honor, di annunciare oggi a Londra i nuovi smartphone di punta Honor 20 La vicenda pesa come su un macigno su Huawei e Honor, nel dubbio molti potenziali acquirenti si rivolgeranno a prodotti di marche per le quali l'accesso al Play Store e agli altri servizi Google non Ŕ in discussione. Durante la presentazione odierna, oltretutto, non Ŕ stata fornita alcuna rassicurazione a riguardo. A non giocare a favore di Honor 20 e Honor 20 Pro per decidere l'acquisto anche il prezzo, rispettivamente pari a 499 e 599 euro, a cui gli utenti finora non erano abituati.Entrambi i cellulari prevedono uno schermo da 6.26 pollici in formato FHD+ con fotocamera da 32 megapixel di tipo in-display, posizionata in corrispondenza di un foro nell'angolo in alto a sinistra. A differenza di altri smartphone Huawei di ultima generazione il lettore di impronte non Ŕ purtroppo integrato nel pannello dello schermo, ma Ŕ posizionato di lato, sul tasto di accensione. Questo Ŕ dovuto all'utilizzo di un meno raffinato schermo a tecnologia IPS, che rende impossibile l'adozione di una soluzione in-display per il sensore biometrico.Altro elemento in comune il processore Kirin 980 a 7nm che il marchio cinese dallo scorso autunno impiega sui suoi smartphone pi¨ rappresentativi e che adesso inizia ad accusare i segni del tempo nei benchmark comparativi.Sia Honor 20 che Honor 20 Pro dispongono di una fotocamera posteriore con quattro sensori, con il principale dei quali da 48 megapixel (Sony IMX586) unito ad un sensore secondario grandangolare da 16 megapixel con angolo di visione di 117 gradi.Su Honor 20 il terzo e il quarto sensore hanno una risoluzione di 2.0 megapixel (rispettivamente per la profonditÓ di campo e per le macro), su Honor 20 Pro abbiamo invece sensori da 8.0 e 2.0 megapixel (quello da 8MP assicura uno zoom ottico 3X, ibrido 5X e digitale 30X). Sui due smartphone per la fotocamera principale Ŕ supportata la registrazione video fino a 4K.